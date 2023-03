Dante Genomics bringt Avanti-Software für eine sofort einsatzbereite genomische Interpretation auf den Markt, die nur Minuten statt Stunden braucht

NEW YORK, 20. März 2023 /PRNewswire/ -- Dante Genomics, ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen der Genomik und der Präzisionsmedizin, hat heute die Beta-Version von Avanti auf den Markt gebracht, der firmeneigenen B2B-Software für die Interpretation von Varianten und die Erstellung von Berichten in großem Maßstab. Avanti bietet Klinikern, Genetikern und Forschern eine webbasierte Plug-and-Play-Software, die in weniger als fünf Minuten Berichte für ganze Genome, ganze Exome, Target-Panels und andere NGS-Datensätze parallel erstellt.

Jeder Genomexperte kann sich registrieren und innerhalb weniger Minuten Berichte erstellen unter:

https://avanti.dantegenomics.com

Avanti verwendet VCF- oder FASTQ-Dateien als Eingaben und sendet vollständige Berichte über eine Vielzahl von klinischen Bereichen in nur wenigen Minuten parallel zueinander. Die Avanti-Software ist plattformunabhängig, was bedeutet, dass Avanti genomische Berichte liefert und das genomische Angebot von Ärzten und Forschern verbessert, egal welche Sequenzer verwendet werden.

Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:

minutenschnelle Anmeldung und Erstellung des ersten Berichts

Plug-and-Play:

ein Katalog von 125 Berichten

sekundäre und tertiäre Analyse

parallel erzeugte Berichte in weniger als 5 Minuten

erweitertes Trio und Bevölkerungsanalyse verfügbar

unterstützt GRCh37- und GRCh38-Referenzen in VCF-Dateien

erweiterter APIs-Satz

keine Integration erforderlich einsatz- und betriebsbereit in 3 Minuten

transparente Preisgestaltung, keine Lizenzgebühren

keine Vorkenntnisse in Bioinformatik oder Informatik erforderlich

kompatibel mit Datensätzen von Illumina, PacBio, Oxford Nanopore, Complete Genomics/MGI, Element- und Ultima

„Wir haben unsere Avanti-Software entwickelt, um dem Dante-Team Geschwindigkeit und Präzision im großen Maßstab zu ermöglichen, und angesichts des Erfolgs, den wir intern gesehen haben, haben wir uns entschieden, sie extern verfügbar zu machen. Mit Avanti erhalten Kliniken und Forscher die Software, die sie benötigen, um ihre genomische Interpretation zu verbessern", sagte Andrea Riposati, CEO von Dante Genomics. „Der Avanti-Kunde muss sich keine Gedanken über teure Lizenzgebühren oder Integrationsprozesse machen und benötigt auch kein spezifisches Wissen über Bioinformatik. Wir haben eine Plug-and-Play-Software entwickelt, mit der Genomik- und Gesundheitsexperten in wenigen Minuten einsatzbereit sind und die Geschwindigkeit und Skalierbarkeit erhalten, die wir bei Dante Genomics für die Interpretation komplexer Gesamtgenomsequenzen in großem Maßstab nutzen."

Die Avanti-Software verwendet die Rohdatenausgabe eines beliebigen Sequenzers als Eingabe, um Genomberichte mit klinischem Nutzen und umsetzbaren medizinischen Erkenntnissen zu erstellen.

Informationen zu Dante Genomics

Dante Genomics ist ein globales Unternehmen für Genominformationen, das eine neue Klasse transformativer Anwendungen für Gesundheit und Langlebigkeit auf der Grundlage der Gesamtgenomsequenzierung und Software entwickelt und vermarktet. Das Unternehmen nutzt seine Plattform, um bessere Patientenergebnisse, Prävention, verbesserte Diagnostik und personalisierte Medizin bereitzustellen. Zu den Vermögenswerten des Unternehmens gehören eine der größten privaten Genomdatenbanken mit Forschungszustimmung, proprietäre Software, die entwickelt wurde, um die Kraft genomischer Daten in großem Umfang freizusetzen, und proprietäre Prozesse, die einen industriellen Ansatz für die Genomsequenzierung ermöglichen.

Kontakt:

Laura D'Angelo

VP of Investor Relations

[email protected]

+39 0862 191 0671

www.dantegenomics.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2035834/Dante_Genomics_Logo.jpg

SOURCE Dante Genomics