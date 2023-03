Dante Genomics wprowadza na rynek oprogramowanie Avanti z automatyczną konfiguracją służące do interpretacji genomu, która trwa kilka minut zamiast wielu godzin

NOWY YORK, 21 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Dante Genomics, globalny lider genomiki i medycyny precyzyjnej, wprowadził dziś na rynek wersję beta Avanti, autorskiego oprogramowania B2B do interpretacji wariantów i sporządzania raportów na dużą skalę. Avanti zapewnia lekarzom, genetykom i badaczom interfejs oprogramowania sieciowego o automatycznej konfiguracji, który generuje raporty w czasie krótszym niż pięć minut równolegle dla całego genomu i eksomu, panele docelowe i inne zbiory danych związane z sekwencjonowaniem nowej generacji.

Każda osoba zajmująca się badaniem genomu może założyć konto i generować raporty w ciągu kilku minut na stronie https://avanti.dantegenomics.com.

Avanti korzysta z plików źródłowych VCF lub FASTQ i tworzy równolegle pełne raporty obejmujące szeroki zakres obszarów klinicznych w zaledwie kilka minut. Oprogramowanie Avanti jest niezależne od platformy, co oznacza, że Avanti tworzy raporty z wynikami sekwencjonowania genomu niezależnie od użytego sekwencera, co przyczynia się do poprawy jakości usług sekwencjonowania genomu dla lekarzy i badaczy.

Główne funkcje:

Kilkuminutowa rejestracja i wygenerowanie pierwszego raportu

Automatyczna konfiguracja

Katalog 125 raportów

Analiza drugorzędowa i trzeciorzędowa

Równoległe generowanie raportów w mniej niż 5 minut

Zaawansowane analizy trójek i populacji

Obsługa genomów referencyjnych GRCh37 i GRCh38 w plikach VCF

Zaawansowany zbiór API

Nie jest wymagana integracja oprogramowania. Uruchomienie zajmuje 3 minuty.

Przejrzyste ceny, brak opłat licencyjnych

Nie jest wymagane doświadczenie z zakresu bioinformatyki ani informatyki

Kompatybilność ze zbiorami danych Illumina, PacBio, Oxford Nanopore, Complete Genomics/MGI, Element i Ultima

„Opracowaliśmy oprogramowanie Avanti, aby umożliwić zespołowi Dante zapewnienie dużej szybkości i precyzji na wielką skalę. Ze względu na powodzenie oprogramowania w zastosowaniach wewnętrznych postanowiliśmy udostępnić je szerzej. Dzięki Avanti ośrodki medyczne i badacze zyskują oprogramowanie, jakiego potrzebują do przyspieszenia procesu interpretacji genomu – powiedziała Andrea Riposati, dyrektorka generalna Dante Genomics. – Klient korzystający z Avanti nie musi martwić się kosztownymi opłatami licencyjnymi ani procesami integracji ani dysponować określoną wiedzą z zakresu bioinformatyki. Stworzyliśmy oprogramowanie z automatyczną konfiguracją, aby umożliwić specjalistom w zakresie badania genomu i personelowi medycznemu jego uruchomienie w ciągu kilku minut, dzięki czemu zyskują oni prędkość i skalowalność, z której w Dante Genomics korzystamy w przypadku złożonej interpretacji wyników sekwencjonowania całego genomu na dużą skalę".

Oprogramowanie Avanti korzysta z nieprzetworzonych danych wyjściowych dowolnego sekwencera jako podstawy do tworzenia raportów z sekwencjonowania genomu o zastosowaniu klinicznym z wnioskami medycznymi do wykorzystania w praktyce.

Dante Genomics

Dante Genomics jest globalną firmą zajmującą się informacjami zawartymi w genomie, która tworzy i sprzedaje nową kategorię przełomowych aplikacji i oprogramowania służących zdrowiu i długiemu życiu opartych na sekwencjonowaniu całego genomu. Spółka wykorzystuje swoją platformę do zapewnienia lepszych wyników leczenia, dostępu do profilaktyki, ulepszonej diagnostyki i medycyny dostosowanej do indywidualnych potrzeb. Do aktywów Spółki zalicza się jedna z największych prywatnych baz danych genomów z zezwoleniem na wykorzystanie do celów badawczych, autorskie oprogramowanie zaprojektowane w celu pełnego wykorzystania mocy danych zawartych w genomie na dużą skalę oraz autorskie procesy, które umożliwiają przemysłowe zastosowanie sekwencjonowania genomu.

KONTAKT:

Laura D'Angelo

wiceprezeska ds. relacji z inwestorami

e-mail: [email protected]

tel. +39 0862 191 0671

www.dantegenomics.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2035834/Dante_Genomics_Logo.jpg

SOURCE Dante Genomics