Darling Ingredients 2022 ESG Tilstandsrapport

IRVING, Texas, 28. september 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. ( NYSE: DAR) har publisert sin 2022 ESG Rapport , som gir en detaljert oversikt over selskapets fremgang mot dets sentrale mål for klima og miljø, samfunnsansvar og eierstyring gjennom 2021.

"Verden er ved et vendepunkt som vil fremme kreativitet og innovasjon mens vi fortsetter å dekarbonisere," sa Randall C. Stuewe, styreformann og administrerende direktør. "Vår ESG-rapport beskriver hvordan Darling Ingredients fortsetter å fornye, gjenbruke og gjenoppfinne fremtiden, og samarbeide med støttespillere for å bygge en bedre verden og bidra til en sirkulær økonomi."

Bemerkelsesverdige prestasjoner i 2021 som er fremhevet i rapporten, inkluderer:

Etablerte en egen ESG-komite i eierstyret;

Investerte 25 millioner dollar på utbedringer av energi- og vanneffektivitet;

18 % mot å oppnå selskapets kortsiktige mål for energiintensitet pr. produksjonsenhet i kollagen/gelatinbransjen;

Produserte 372 millioner gallons fornybar diesel, i ferd med å produsere mer enn 750 millioner gallons i 2022;

Reduserte den globale vannintensiteten med 1,8 %, noe som gjør at selskapet allerede har nådd 36 % av målet sitt for 2025; og

Omtrent halvparten av Darling-anleggene som ligger i vann-fattige områder returnerte 47 % mer vann tilbake til miljøet enn de bruker.

Rapporten er på linje med Global Reporting Initiative (GRI) Core Standard og kartlegger Darling Ingredients' fremgang i forhold til indikatorer som er definert av FNs hovedmål for bærekraftig utvikling. For første gang beskriver rapporten informasjon i tråd med Task Force for Climate Related Financial Disclosures (TCFD).

Om Darling

Darling Ingredients Inc. ( NYSE: Darling Ingredients Inc. ( NYSE: DAR) er det største børsnoterte selskapet som forvandler spiselige biprodukter og matavfall til bærekraftige produkter. Det er også en ledende produsent av fornybar energi. Selskapet er anerkjent som ledende på bærekraft , De driver mer enn 250 fabrikker i 17 land og omdanner omtrent 15 % av avfallet fra verdens kjøttindustri, til verdiøkende produkter som grønn energi, fornybar diesel, kollagen, gjødsel, animalske proteiner og måltider, og dyrefôringredienser. For å vite mer, besøk darlingii.com. Følg oss på LinkedIn .

