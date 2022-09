Darling Ingredients udsender 2022 ESG-rapport

IRVING, Texas, 27. september 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. ( NYSE: DAR) har offentliggjort sin 2022 ESG-rapport, som giver et detaljeret overblik over virksomhedens fremskridt i forhold til de vigtigste miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige mål i løbet af 2021.

"Verden befinder sig ved et vendepunkt, som vil drive kreativitet og innovation frem i takt med, at vi fortsætter med at dekarbonisere," sagde Randall C. Stuewe, bestyrelsesformand og CEO. "Vores ESG-rapport beskriver, hvordan Darling Ingredients fortsat fornyer, genbruger og genopfinder fremtiden og samarbejder med interessenter om at skabe en bedre verden og bidrage til en cirkulær økonomi."

Blandt de bemærkelsesværdige resultater i 2021, som fremhæves i rapporten, kan nævnes:

Oprettede et ESG-udvalg i bestyrelsen;

Investerede 25 mio. dollars i forbedringer af energi- og vandeffektiviteten;

18 % i retning af at nå virksomhedens mål for energiintensitet pr. produktionsenhed på kort sigt inden for kollagen/gelatineforretningen;

Producerede 372 millioner gallon vedvarende diesel og er på vej til at producere mere end 750 millioner gallon i 2022;

Den globale vandintensitet blev reduceret med 1,8 %, hvilket betyder, at virksomheden er 36 % af vejen til at nå sit mål for 2025; og

Omkring halvdelen af Darling-anlæggene i vandkrævende områder returnerede 47 % mere vand tilbage til miljøet, end de bruger.

Rapporten er tilpasset Global Reporting Initiative (GRI) Core Standard og kortlægger Darling Ingredients' fremskridt i forhold til de indikatorer, der er defineret af FN's centrale mål for bæredygtig udvikling. For første gang indeholder rapporten oplysninger, der er i overensstemmelse med Task Force for Climate Related Financial Disclosures (TCFD).

Om Darling

Darling Ingredients Inc. ( NYSE: DAR) er den største børsnoterede virksomhed, der forvandler spiselige biprodukter og madaffald til bæredygtige produkter, og en førende producent af vedvarende energi. Selskabet, der er anerkendt som førende inden for bæredygtighed driver mere end 250 fabrikker I 17 lande og omdanner ca/ 15% af verdens affaldsstrømme fra kødindustrien til produkter med merværdi, såsom grøn energi, vedvarende diesel, kollagen, gødning, dyreproteiner og -mel samt ingredienser til foder til kæledyr. Besøg darlingii.com. for at lære mere. Følg os på LinkedIn .

