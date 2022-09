Darling Ingredients publie son rapport ESG 2022

IRVING, Texas, 28 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. ( NYSE : DAR) vient de publier son rapport ESG 2022 , qui donne un aperçu détaillé des progrès de l'entreprise vis-à-vis de la réalisation de ses principaux objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance en 2021.

« Le monde est à un tournant qui encouragera la créativité et l'innovation alors que nous poursuivons notre décarbonisation, a déclaré Randall C. Stuewe, président-directeur général. Notre rapport ESG rend compte de la manière dont Darling Ingredients continue de se renouveler, de se réorienter et de réinventer l'avenir, tout en travaillant avec l'ensemble des parties prenantes pour construire un monde meilleur et contribuer à une économie circulaire. »

Parmi les succès notables de 2021 soulignés dans le rapport, mentionnons :

Établissement d'un comité ESG au sein du conseil d'administration ;

Investissement de 25 millions de dollars pour améliorer l'efficacité énergétique et hydrique ;

Avancement de 18 % vers les objectifs à court terme de l'entreprise en matière d'intensité énergétique par unité de production dans les activités du secteur collagène/gélatine ;

Production de 372 millions de gallons de diesel renouvelable, en bonne voie pour la production de 750 millions de gallons en 2022 ;

Réduction de l'intensité de l'eau de 1,8 % à l'échelle mondiale, plaçant l'entreprise à 36 % de la réalisation de son objectif à l'horizon 2025 ; et

Environ la moitié des installations de Darling situées dans des zones soumises à un stress hydrique ont restitué à l'environnement l'intégralité de l'eau qu'elles emploient et 47 % supplémentaires.

Le rapport est aligné sur la norme du Global Reporting Initiative (GRI) et permet de situer les progrès de Darling Ingredients par rapport aux indicateurs définis par les principaux objectifs de développement durable des Nations unies. Pour la première fois, le rapport met en évidence les informations alignées sur la Task Force for Climate Related Financial Disclosures (TCFD).

À propos de Darling

Darling Ingredients Inc. ( NYSE : DAR) est la plus grande société cotée en bourse qui transforme des sous-produits comestibles et des déchets alimentaires en produits durables et un producteur d'énergie renouvelable de premier plan. Reconnue comme un leader en matière de développement durable , la société exploite plus de 250 usines dans 17 pays et transforme environ 15 % des flux de déchets de l'industrie de la viande en produits à valeur ajoutée, tels que l'énergie verte, le diesel renouvelable, le collagène, les engrais, les protéines et farines animales, et les ingrédients pour les aliments pour animaux de compagnie. Pour en savoir plus, consultez le site : darlingii.com. Suivez-nous sur LinkedIn .

