Darling Ingredients julkaisee vuoden 2022 ESG-raportin

IRVING, Texas, 27. syyskuuta 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. ( NYSE: DAR) on julkaissut vuoden 2022 ESG-raportin , joka tarjoaa tarkan yhteenvedon yhtiön edistymisestä keskeisten ympäristö-, sosiaali- ja hallintotavoitteiden saavuttamisessa vuoden 2021 aikana.

"Maailma on käännekohdassa, joka edistää luovuutta ja innovointia, kun jatkamme hiilestä irtautumista", sanoi Randall C. Stuewe, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. "ESG-raportissamme kuvataan, kuinka Darling Ingredients jatkaa tulevaisuuden uudistamista, kierrättämistä ja mukauttamista sekä työskentelee sidosryhmien kanssa paremman maailman rakentamiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi."

Raportissa korostettuja vuoden 2021 merkittäviä saavutuksia ovat muun muassa:

Johtokuntaan perustettiin ESG-komitea;

Sijoitti 25 miljoonaa dollaria energia- ja vesitehokkuuskehitykseen;

18 % kohti yrityksen kollageeni-/gelatiiniliiketoiminnan lyhytaikaisen tuotantoyksikkökohtaisen energiaintensiteettitavoitteen saavuttamista;

Tuotti 372 miljoonaa gallonaa uusiutuvaa dieseliä, suunnitelmien mukaan tuottaa yli 750 miljoonaa gallonaa vuonna 2022;

Pienensi globaalia vesi-intensiteettiä 1,8 %, joten yritys on saavuttanut 36 % vuoden 2025 tavoitteestaan; ja

Noin puolet Darlingin laitoksista, jotka sijaitsevat vesipulasta kärsivillä alueilla, palautti ympäristöön 47 prosenttia enemmän vettä kuin se käyttää.

Raportti on laadittu Global Reporting Initiative (GRI) -standardin Core-peruslaajuuden mukaisesti, ja siinä kartoitetaan Darling Ingredientsin edistymistä YK:n kestävän kehityksen päätavoitteissa määriteltyjen indikaattoreiden mukaisesti. Raportissa esitetään ensimmäistä kertaa tietoja, jotka on mukautettu TCFD:n (Task Force for Climate Related Financial Disclosures) kanssa.

Tietoa Darlingista

Darling Ingredients Inc. ( NYSE: DAR) on suurin pörssissä noteerattu yritys, joka muuntaa syötäviä sivutuotteita ja ruokajätettä kestäviksi tuotteiksi, ja johtava uusiutuvan energian tuottaja. Kestävän kehityksen edelläkävijäksi tunnustetulla yrityksellä on yli 250 tuotantolaitosta 17 maassa, ja se uusiokäyttää noin 15 prosenttia maailman lihateollisuuden jätevirroista lisäarvotuotteiksi, kuten vihreäksi energiaksi, uusiutuvaksi dieseliksi, kollageeniksi, lannoitteiksi, eläinproteiineiksi ja -jauhoiksi sekä lemmikkieläinten ruoan ainesosiksi. Lisätietoja verkkosivuillamme osoitteessa darlingii.com . Seuraa meitä LinkedInissä .

Darling Ingredientsin yhteyshenkilöt

Sijoittajat:

Suann Guthrie

VP, Investor Relations, Sustainability & Communications

(469) 214-8202; [email protected]

Media:

Jillian Fleming

Director, Global Communications

(972) 5451-7115; [email protected]

