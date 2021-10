Darling Ingredients annonce la nomination de Sandra Dudley au poste de vice-présidente exécutive des énergies renouvelables et des opérations spécialisées aux États-Unis

La vaste expérience de Mme Dudley dans le domaine des carburants renouvelables et des matières premières continue à positionner Darling comme un expert de l'industrie. Elle a récemment occupé le poste de vice-présidente senior des énergies renouvelables et de la stratégie, dirigeant la collaboration pour la croissance rapide de la production de diesel renouvelable de DGD. Mme Dudley a également beaucoup travaillé sur l'évaluation des secteurs d'activité de Darling, l'élaboration de plans stratégiques, ainsi que l'analyse et la normalisation des transactions commerciales. Avant de rejoindre Darling en 2015, elle a occupé divers rôles stratégiques et commerciaux au sein de ConAgra Foods et Tenaska Marketing Ventures.

« La connaissance approfondie de Sandy de l'industrie des carburants renouvelables et de l'approvisionnement en matières premières à faible teneur en carbone lui confère une perspective unique et précieuse qui a fait progresser Darling en tant que leader des ingrédients durables », a déclaré Randall C. Stuewe, président-directeur général de Darling Ingredients. « Ses contributions ont profité aux activités de Darling dans le monde entier et nous sommes impatients de voir son sens des affaires continuer à générer des résultats dans ce nouveau poste de direction. »

À propos de Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) est un producteur leader mondial d'ingrédients biologiques, générant une large gamme de produits durables à base de protéines et de graisses tout en étant l'un des plus grands producteurs d'énergie propre renouvelable. Présente sur cinq continents, Darling recueille les flux de déchets de l'industrie agroalimentaire et les transforme en ingrédients spécialisés, tels que le collagène hydrolysé, les graisses comestibles et de qualité alimentaire, les protéines et les farines animales, le plasma, les ingrédients pour aliments pour animaux, les matières premières pour carburants et la bioénergie verte. Darling Ingredients a été nommé l'un des 50 leaders en matière de durabilité et de climat en 2021. Pour en savoir plus, l'article Darling Ingredients:The greenest Company on the planet - 50 Sustainability & Climate Leaders (50climateleaders.com) est disponible. La société vend ses ingrédients dans le monde entier et s'efforce de renforcer notre promesse d'un avenir meilleur, en créant des applications de produits pour la santé, les nutriments et la bioénergie tout en optimisant nos services à la chaîne alimentaire. Darling est un partenaire de coentreprise à 50 % dans Diamond Green Diesel (DGD), le plus grand fabricant de diesel renouvelable d'Amérique du Nord, qui produit actuellement environ 290 millions de gallons de diesel renouvelable par an. Ces produits réduisent les émissions de gaz à effet de serre (GES) jusqu'à 85 % par rapport aux combustibles fossiles. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Internet de la société à l'adresse http://www.darlingii.com.

Déclarations prospectives

Certaines des déclarations faites dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont basées sur nos attentes et projets actuels concernant des événements futurs et portent généralement sur nos plans et objectifs concernant le développement de nos activités. Bien que la direction estime que les plans et objectifs reflétés ou suggérés par ces déclarations prospectives sont raisonnables, toutes les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes et les résultats réels futurs peuvent être sensiblement différents des plans, objectifs et attentes exprimés dans le présent communiqué de presse.

