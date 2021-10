Darling Ingredients kondigt de aanstelling van Sandra Dudley aan als Executive Vice President Hernieuwbare Energiebronnen en Speciale Operaties in de VS

Met mevr. Dudley's uitgebreide ervaring op het gebied van hernieuwbare brandstoffen en grondstoffen blijft Darling een belangrijke expert in de industrie. Haar meest recente functie was die van Senior vice-president Hernieuwbare Energiebronnen en Strategie, waarbij ze leiding gaf aan de samenwerking voor de snelle groei van DGD in de productie van duurzame diesel. Met mevr. Dudley heeft ook uitgebreid gewerkt aan Darlings evaluatie van de bedrijfssegmenten, het ontwikkelen van strategische plannen en het analyseren en standaardiseren van commerciële transacties. Voordat ze in 2015 bij Darling in dienst trad, werkte ze op verschillende strategische en commerciële functies binnen ConAgra Foods en Tenaska Marketing Ventures.

"Sandy's uitgebreide kennis van de sector van hernieuwbare brandstoffen en de toevoer van koolstofarme grondstoffen geven haar een uniek en waardevol perspectief waar Darling als leider op het gebied van duurzame ingrediënten van heeft kunnen profiteren", aldus Randall C. Stuewe, voorzitter en CEO van Darling Ingredients. "Haar bijdragen zijn het bedrijf over de hele wereld ten goede gekomen, en we verwachten dat haar zakelijke kwaliteiten in deze nieuwe leiderspositie voor uitstekende resultaten blijft zorgen."

Over Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) is een wereldleider op het gebied van de productie van organische ingrediënten, met een breed assortiment aan duurzame proteïne- en vetproducten, en bovendien een van de grootste producenten van schone hernieuwbare energie. Darling heeft vestigingen op vijf continenten en verzamelt afvalstromen afkomstig van de voedingsmiddelenindustrie. Deze krijgen een nieuw doel als specialistische ingrediënten, zoals gehydrolyseerd collageen, vetten geschikt voor (dier)voeding, dierlijke proteïnen en melen, plasma, ingrediënten voor huisdiervoeder, brandstof afkomstig van veevoeder en groene bio-energie. Darling Ingredients is in 2021 uitgeroepen tot een van de 50 leiders op het gebied van duurzaamheid en klimaat. Meer informatie vindt u op Darling Ingredients: The greenest Company on the planet - 50 Sustainability & Climate Leaders (50climateleaders.com). Het bedrijf verkoopt zijn ingrediënten wereldwijd en werkt eraan om zijn belofte voor een betere toekomst waar te maken; Darling ontwikkelt producttoepassingen voor gebruik in de gezondheidsindustrie, als voedingsstoffen en bio-energie, en optimaliseert tevens zijn diensten voor de voedselketen. Darling is een 50% joint venture partner in Diamond Green Diesel (DGD), de grootste fabrikant van duurzame diesel van Noord-Amerika, die momenteel ongeveer 290 miljoen gallons duurzame diesel per jaar produceert, waarmee de uitstoot van broeikasgassen vergeleken met fossiele brandstoffen tot maximaal 85% wordt verminderd. Meer informatie vindt u op de website van Darling op http://www.darlingii.com.

Safe Harbor-verklaring

Enkele uitspraken in dit persbericht zijn op de toekomst gerichte uitspraken. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op onze huidige verwachtingen en prognoses ten aanzien van toekomstige gebeurtenissen en hebben betrekking op onze plannen, doelstellingen en verwachtingen voor de ontwikkeling van ons bedrijf. Hoewel de directie van mening is dat de plannen en doelstellingen die in deze toekomstgerichte uitspraken weerklinken of erdoor worden gesuggereerd redelijk zijn, hebben alle toekomstgerichte uitspraken te maken met risico's en onzekerheden; de daadwerkelijke toekomstige resultaten kunnen aanzienlijk verschillen van de plannen, doelstellingen en verwachtingen die in dit persbericht worden genoemd.

Ga voor meer informatie naar:

Contactpersoon beleggers

Jim Stark

VP, Investor Relations

+1 (972) 281-4823

[email protected]

