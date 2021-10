Darling Ingredients tillsätter Sandra Dudley som Executive Vice President för Renewables and U.S. Specialty Operations

IRVING, Texas, 22 okt, 2021 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) meddelar att Sandra Dudley har befordrats till Executive Vice President för Renewables and US Specialty Operations med omedelbar verkan. I sin nya roll kommer Dudley fortsätta att övervaka vår strategi för förnybart bränsle samt gå i spetsen för Darlings specialitetsverksamhet i USA, som omfattar produktion av näringsämnen för våtfoder för husdjur, organiska gödningsmedel och bagerifoder samt vår raffineringsverksamhet. Hon kommer att bidra till att utöka vår tjänsteverksamhet för restauranger, vilken spelar en viktig roll i den vertikala integrationen av Darling i Diamond Green Diesel (DGD), Darlings samriskföretag som arbetar med förnybar diesel.