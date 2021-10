Darling Ingredients præsenterer Sandra Dudley som Executive Vice President, Renewables og U.S. Speciality Operations

Sandra Dudleys store erfaring inden for vedvarende brændstoffer og råvarer fortsætter med at positionere Darling som en brancheekspert. Hun har senest været Senior Vice President for Renewables og Strategy, der leder samarbejdet for DGD's hurtige vækst inden for produktion af fornyelig diesel. Sandra Dudley har også arbejdet indgående med Darlings evaluering af forretningssegmenter, udvikling af strategiske planer samt analyse og standardisering af kommercielle transaktioner. Inden hun kom til Darling i 2015, bestred hun forskellige strategiske og kommercielle roller i ConAgra Foods og Tenaska Marketing Ventures.

"Sandra har et omfattende kendskab til industrien inden for vedvarende brændstoffer og råvareforsyninger med lave emissioner, der giver hende et unikt og værdifuldt perspektiv, der har været med til at positionere Darling som den førende virksomhed inden for bæredygtige ingredienser," sagde Randall C. Stuewe, Formand og CEO for Darling Ingredients. "Hendes bidrag har gavnet Darlings virksomhed over hele verden, og vi ser frem til, at hendes forretningssans fortsat skaber resultater i denne nye lederposition."

Om Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) er en af verdens førende producenter af økologiske ingredienser, der producerer en bred vifte af bæredygtige protein- og fedtprodukter og samtidig er en af de største producenter af vedvarende, ren energi. Darling har aktiviteter på fem kontinenter og indsamler affaldsstrømme fra landbrugsfødevareindustrien og omdanner dem til specialingredienser som f.eks. hydrolyseret kollagen, spiselige og foderkvalitetsfedtstoffer, dyreproteiner og -mel, plasma, ingredienser til kæledyrsfoder, brændstof og grøn bioenergi. Darling Ingredients er udnævnt til en af de 50 førende virksomheder inden for bæredygtighed og klima i 2021, for at få mere at vide Darling Ingredients: The greenest Company on the planet – 50 Sustainability & Climate Leaders (50climateleaders.com). Virksomheden sælger sine ingredienser over hele verden, og vi arbejder på at styrke vores løfte om en bedre fremtid ved at skabe produkter inden for sundhed, næringsstoffer og bioenergi og samtidig optimere vores serviceydelser til fødevarekæden. Darling er en 50 % joint venture-partner i Diamond Green Diesel (DGD), Nordamerikas største producent af vedvarende diesel, som i øjeblikket producerer ca. 1098 millioner liter af vedvarende diesel om året, hvis produkter reducerer drivhusgasemissionerne med op til 85 % sammenlignet med fossile brændstoffer. Yderligere oplysninger kan fås på virksomhedens hjemmeside på http://www.darlingii.com.

Safe Harbor-erklæring

Nogle af udsagnene i denne pressemeddelelse er fremsynede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er baseret på vores nuværende forventninger og fremskrivninger om fremtidige begivenheder og vedrører generelt vores planer, mål og forventninger til udviklingen af vores virksomhed. Selv om ledelsen mener, at de planer og mål, der afspejles i eller antydes af disse fremadrettede udsagn, er rimelige, er alle fremadrettede udsagn forbundet med risici og usikkerheder, og de faktiske fremtidige resultater kan adskille sig væsentligt fra de planer, mål og forventninger, der kommer til udtryk i denne pressemeddelelse.

