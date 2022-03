Darling Ingredients gaat deelnemen aan komende conferenties

IRVING, Texas, 3 maart 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), 's werelds meest vooraanstaande bedrijf dat van voedselafval duurzame producten maakt en een producent van duurzame energie, heeft vandaag aangekondigd dat Randall C. Stuewe, voorzitter en CEO, zal deelnemen aan de volgende conferenties:

Raymond James 43 e jaarlijkse conferentie van institutionele beleggers – 10:25 ET , 8 maart

43 jaarlijkse conferentie van institutionele beleggers – , 8 maart Bank of America Downstream-conferentie – 13:30 ET , 10 maart

, 10 maart Roth 34e jaarlijkse conferentie – 2:30 PT , 14 maart

De presentaties worden gewebcast en zijn verkrijgbaar in het onderdeel Investor Relations onder "evenementen" op de website van het bedrijf op www.darlingii.com.

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) is het grootste beursgenoteerde bedrijf dat voedselafval omzet in duurzame producten. Het bedrijf is een toonaangevende producent van duurzame energie. Darling Ingredients wordt gezien als een leider op het gebied van duurzaamheid, heeft 250 vestigingen in 17 landen en zet bijna 10% van 's werelds vleesafvalstromen om in waardevolle producten, zoals groene energie, duurzame diesel, collageen, kunstmest, dierlijke eiwitten en maaltijden, en ingrediënten voor huisdierenvoeding. Kijk voor meer informatie op darlingii.com. Volg ons on LinkedIn.

