Darling Ingredients vil deltage i kommende konferencer

IRVING, Texas, 3. marts 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), verdens førende virksomhed, der omdanner fødevareaffald til bæredygtige produkter, og som er producent af vedvarende energi, meddelte i dag, at Randall C. Stuewe, formand og administrerende direktør, vil deltage i følgende konferencer:

Raymond James 43 . årlige institutionelle investorerkonference – kl. 10:25 ET , den 8. marts

Bank of America downstream-konference – kl. 13.30 ET, den 10. marts

Roth 34. årlige konference – kl. 2:30 PT , den 14. marts

Præsentationerne vil blive udsendt som webcast og være tilgængelige på investorrelationsafsnittet under "Begivenheder" på virksomhedens hjemmeside på www.darlingii.com.

Om Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) er den største børsnoterede virksomhed, der omdanner fødevareaffald til bæredygtige produkter og er en førende producent af vedvarende energi. Virksomheden, der er anerkendt som førende inden for bæredygtighed, driver 250 fabrikker i 17 lande og omdanner næsten 10 % af verdens affald fra kødindustrien til værdiskabende produkter såsom grøn energi, vedvarende diesel, kollagen, gødning, animalske proteiner og måltider og ingredienser til foder til kæledyr. For yderligere oplysninger bedes du besøge darlingii.com. Følg os på LinkedIn.

