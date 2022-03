Darling Ingredients osallistuu tuleviin konferensseihin

IRVING, Texas, 3. maaliskuuta 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), maailman johtava yritys, joka muuntaa elintarvikejätteen kestäviksi tuotteiksi ja tuottaa uusiutuvaa energiaa, ilmoitti tänään, että Randall C. Stuewe, puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, osallistuu seuraaviin konferensseihin:

43 Annual Institutional Investors Conference – klo 10.25 ET, 8. maaliskuuta Bank of America Downstream Conference – klo 13.30 ET, 10. maaliskuuta

Roth 34th Annual Conference – klo 14:30 PT , 14. maaliskuuta

Esitykset näytetään webcasteina, ja ne ovat katsottavissa sivuston www.darlingii.com Tapahtumat-kohdan Sijoittajasuhteet-osiossa.

