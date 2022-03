Darling Ingredients skal delta i kommende konferanser

IRVING i Texas, 3. mars 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), verdens ledende selskap innen omdanning av matavfall til bærekraftige produkter og produksjon av fornybar energi, kunngjorde i dag at Randall C. Stuewe, styreleder og administrerende direktør, skal delta i følgende konferanser:

Raymond James 43 rd Annual Institutional Investors Conference – kl. 10:25 ET den 8. mars

43 Annual Institutional Investors Conference – kl. den 8. mars Bank of America Downstream Conference – kl. 13:30 ET den 10. mars

den 10. mars Roth 34th Annual Conference – kl. 14:30 PT den 14. mars

Presentasjonene blir sendt på nettet og lagt ut under «Events» på investorsidene til selskapets nettsted, www.darlingii.com.

Om Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) er det største børsnoterte selskapet som omdanner matavfall til bærekraftige produkter, og er en ledende produsent av fornybar energi. Selskapet er ledende innen bærekraft og driver 250 fabrikker i 17 land. Det gjenvinner nesten 10 % av avfallet fra verdens kjøttindustri og omvandler det til verdiskapende produkter, som grønn energi, fornybar diesel, kollagen, gjødsel, animalske proteiner og måltider, og ingredienser til kjæledyrefôr. Hvis du vil vite mer, kan du gå til darlingii.com. Følg oss på LinkedIn.

Kontakt: Suann Guthrie

visedirektør for investorkontakter, bærekraft og kommunikasjon

(469) 214-8202

Logo– https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg

SOURCE Darling Ingredients Inc.