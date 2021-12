Darling Ingredients helsemærke Rousselot® får bevilget et patent fra Det Europæiske Patentkontor for sin SiMoGel™-løsning

IRVING, Texas, 3. Dec. 2021 /PRNewswire/ -- Rousselot®, Darling Ingredients helsemærke, og den globale leder af kollagenbaserede løsninger1, meddeler, at Det Europæiske Patentkontor (EPO) har godkendt virksomhedens patentansøgning for sin SiMoGel™-løsning – en gelatinebaseret løsning til funktionelle vitamingummier.

SiMoGel blev lanceret i 2018 og muliggør produktion af nutraceutiske vitamingummier ved hjælp af en stivelsesfri proces, der opfylder de hygiejniske betingelser, der er nødvendige for kosttilskud. Den gelatinebaserede løsning hjælper ikke kun med at optimere produktionsprocessen af nutraceutiske vitamingummier, men giver også producenterne mulighed for at bringe velsmagende, innovative og konkurrencedygtige leveringsformer på markedet.

"Vi er begejstrede over at have gennemført dette vigtige skridt i beskyttelsen af vores innovative SiMoGel-løsning, "siger Randall C. Stuewe, Chairman og Chief Executive Officer hos Darling Ingredients. "EPOs patentbevilling styrker vores nuværende patentportefølje og bekræfter, at vi bringer virkeligt innovative løsninger ud på markedet. Ved at sikre dette patent er vi i stand til at tilbyde vores kunder endnu flere muligheder for sikker produktudvikling, så de kan udnytte det voksende marked for nutraceutiske vitamingummier."

I de seneste par år har nutraceutiske vitamingummier vist sig at være en populær leveringsform, der opnår en CAGR på 37,3 % fra 2016 til 20202. Efterhånden som markedet fortsat ekspanderer, gør mulighederne det også. For yderligere at forbedre vitamingummier som leveringsform lancerede Rousselot for nylig en ny SiMoGel-baseret procesløsning, der muliggør produktion af centerfyldte nutraceutiske vitamingummier – også kendt som gummikapsler. Dette unikke koncept kombinerer fordelene ved bløde geleer og vitamingummier i en enkelt leveringsform, hvilket gør det til den første af sin slags, der lanceres på de nutraceutiske og farmaceutiske markeder.

Marit van der Heijden, Global Marketing og Project Manager hos Rousselot tilføjer: "Vi er dedikerede til at bruge gelatine som det foretrukne hjælpestof i denne funktion, da vi mener, at dens mange funktionelle fordele og naturlige oprindelse giver forbrugerne uendelige muligheder for at få deres daglige vitaminer og endda lægemidler. Rousselots team ser frem til at anvende SiMoGel-konceptet i samarbejde med vores kunder for at skabe innovative produkter, såsom 3D-gummier, der kommer i visuelt tiltalende og velsmagende former. Vores teams af fødevare-og ernæringseksperter er særligt ivrige efter at yde formuleringssupport og hjælpe nutraceutiske og farmaceutiske aktører med at nå deres nye produktudviklingsmål."

Det patent, der er bevilget af EPO (ref. EP3570680B1) har virkning i alle større lande i Europa og er undervejs i Brasilien, Japan og USA.

Om Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) er en af verdens førende producenter af økologiske ingredienser, der producerer en bred vifte af bæredygtige protein- og fedtprodukter og samtidig er en af de største producenter af vedvarende, ren energi. Darling har aktiviteter på fem kontinenter og indsamler affaldsstrømme fra landbrugsfødevareindustrien og omdanner dem til specialingredienser som f.eks. hydrolyseret kollagen, spiselige og foderkvalitetsfedtstoffer, dyreproteiner og -mel, plasma, ingredienser til kæledyrsfoder, brændstof og grøn bioenergi. Darling Ingredients er udnævnt til en af de 50 førende virksomheder inden for bæredygtighed og klima i 2021, for at få mere at vide Darling Ingredients: The greenest Company on the planet – 50 Sustainability & Climate Leaders (50climateleaders.com). Virksomheden sælger sine ingredienser over hele verden, og vi arbejder på at styrke vores løfte om en bedre fremtid ved at skabe produkter inden for sundhed, næringsstoffer og bioenergi og samtidig optimere vores serviceydelser til fødevarekæden. Darling er en 50 % joint venture-partner i Diamond Green Diesel (DGD), Nordamerikas største producent af vedvarende diesel, hvis produkter reducerer drivhusgasemissionerne med op til 85 % sammenlignet med fossile brændstoffer. Yderligere oplysninger kan fås på virksomhedens hjemmeside på http://www.darlingii.com.

Yderligere oplysninger: Darling Ingredients, Jim Stark, VP Investor Relations, tlf.: +1 972 281 4823, e-mail: [email protected]

Yderligere oplysninger: Rousselot, Caroline Brochard-Garnier, Communications Director, tlf.: +33 1 46 67 87 27, e-mail: [email protected]

1 Global Gelatin Market Insights prognose til 2026 Calibre Research, 2020

2 Innova Market Insights

