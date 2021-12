Het Europees Octrooibureau (EOB) verleent gezondheidsmerk Rousselot® van Darling Ingredients een octrooi voor SiMoGel™-oplossing

IRVING, Texas, 3 december 2021 /PRNewswire/ -- Rousselot®, Het gezondheidsmerk van Darling Ingredients en wereldwijde leider als het gaat om op collageen gebaseerde oplossingen1, kondigt aan dat het Europees Octrooibureau (EOB) de octrooiaanvraag van het bedrijf voor zijn SiMoGel™-oplossing, een gelatine-gebaseerde oplossing voor functionele gummies, heeft gehonoreerd.

Het in 2018 gelanceerde SiMoGel maakt de productie van nutraceutische gummies met een zetmeelvrij proces mogelijk, wat de hygiënische omstandigheden biedt die nodig zijn voor voedingssupplementen. De op gelatine gebaseerde oplossing helpt niet alleen het productieproces van nutraceutische gummies te optimaliseren, maar stelt producenten ook in staat om smakelijke, innovatieve en concurrerende verstrekkingsmethodes op de markt te brengen.

"We zijn verheugd over deze belangrijke stap in de bescherming van onze innovatieve SiMoGel-oplossing", aldus Randall C. Stuewe, voorzitter en CEO van Darling Ingredients. "Het door de EOB verleende octrooi versterkt ons huidige octrooiportfolio en bevestigt dat we echt innovatieve oplossingen op de markt leveren. Door het verkrijgen van dit octrooi kunnen we onze klanten nog meer mogelijkheden bieden voor een veilige productontwikkeling, zodat ze kunnen profiteren van de groeiende nutraceutische gummymarkt."

In de afgelopen jaren hebben nutraceutische gummies bewezen een populaire leveringsvorm te zijn met een CAGR van 37,3% van 2016 tot 20202. Naarmate de markt verder groeit, groeien ook de kansen. Om de gummies als verstrekkingsmethode verder te verbeteren, heeft Rousselot onlangs een nieuwe op SiMoGel-gebaseerde procesoplossing gelanceerd, die de productie van nutraceutische met gevulde kern gummies, ook wel 'gummy caps' genoemd, mogelijk maakt. Dit unieke concept combineert de voordelen van zachte gels en gummies in een enkele verstrekkingsvorm. Het is de eerste in zijn soort die op de nutraceutische en farmaceutische markten wordt gelanceerd.

Marit van der Heijden, wereldwijde marketing- en projectmanager bij Rousselot, voegt hieraan toe: "We zetten in op het gebruik van gelatine als voorkeurshulpstof in deze toepassing, omdat we van mening zijn dat consumenten dankzij de vele functionele voordelen en natuurlijke oorsprong legio mogelijkheden hebben om hun dagelijkse vitaminen en zelfs medicijnen binnen te krijgen. Het team van Rousselot kijkt ernaar uit om het SiMoGel-concept in samenwerking met onze klanten te gebruiken om innovatieve producten te ontwikkelen, zoals 3D-gummies, met visueel aantrekkelijke en smakelijke vormen. Onze teams van deskundigen op het gebied van voeding en voedingsstoffen bieden zeer graag ondersteuning als het gaat om formulering en om spelers in de voedingstoffen- en spelers sectoren te helpen nieuwe producten te ontwikkelen".

Het door het EOB verleende octrooi (ref. EP3570680B1) is geldig in alle grote e landen in Europa en is in behandeling in Brazilië, Japan en de Verenigde Staten.

Over Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) is een wereldleider op het gebied van de productie van organische ingrediënten, met een breed assortiment aan duurzame proteïne- en vetproducten, en bovendien een van de grootste producenten van schone hernieuwbare energie. Darling heeft vestigingen op vijf continenten en verzamelt afvalstromen afkomstig van de voedingsmiddelenindustrie. Deze krijgen een nieuw doel als specialistische ingrediënten, zoals gehydrolyseerd collageen, vetten geschikt voor (dier)voeding, dierlijke proteïnen en melen, plasma, ingrediënten voor huisdiervoeder, brandstof afkomstig van veevoeder en groene bio-energie. Darling Ingredients is in 2021 uitgeroepen tot een van de 50 leiders op het gebied van duurzaamheid en klimaat. Meer informatie vindt u op Darling Ingredients: The greenest Company on the planet - 50 Sustainability & Climate Leaders (50climateleaders.com). Het bedrijf verkoopt zijn ingrediënten wereldwijd en werkt eraan om zijn belofte voor een betere toekomst waar te maken; Darling ontwikkelt producttoepassingen voor gebruik in de gezondheidsindustrie, als voedingsstoffen en bio-energie, en optimaliseert tevens zijn diensten voor de voedselketen. Darling is een 50% joint venture partner in Diamond Green Diesel (DGD), de grootste fabrikant van duurzame diesel van Noord-Amerika, wiens producten de uitstoot van broeikasgassen vergeleken met fossiele brandstoffen tot maximaal 85% verminderen. Meer informatie vindt u op de website van Darling op http://www.darlingii.com.

Meer informatie: Darling Ingredients, Jim Stark, VP Beleggingsrelaties, Tel: +1 972 281 4823, e-mail: [email protected]

Meer informatie: Rousselot, Caroline Brochard-Garnier, Directeur communicatie, Tel: +33 1 46 67 87 27, e-mail: [email protected]

