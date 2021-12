Darling Ingredientsin Rousselot®-terveysbrändi saa patentin Euroopan patenttivirastosta SiMoGel™-ratkaisulleen

IRVING, Texas, 3. joulukuuta 2021 /PRNewswire/ -- Rousselot®, Darling Ingredientsin terveysbrändi ja kollageenipohjaisten ratkaisujen maailmanlaajuinen johtaja1, ilmoittaa, että Euroopan patenttivirasto (EPO) on hyväksynyt yrityksen patenttihakemuksen SiMoGel™-ratkaisulle, joka on gelatiinipohjainen ratkaisu toiminnallisille karkeille.

Vuonna 2018 lanseerattu SiMoGel mahdollistaa ravinteita sisältävien karkkien tuotannon tärkkelystä sisältämättömällä prosessilla, joka takaa ravintolisien edellyttämät hygieeniset olosuhteet. Gelatiinipohjainen ratkaisu auttaa optimoimaan ravinteita sisältävien karkkien valmistusprosessin ja auttaa tuottajia tuomaan markkinoille maukkaita, innovatiivisia ja kilpailukykyisiä annostelumuotoja.

"Olemme iloisia, että olemme saavuttaneet tämän tärkeän askeleen innovatiivisen SiMoGel-ratkaisumme suojelemisessa", sanoo Randall C. Stuewe, Darling Ingredientsin puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. "EPO:n myöntämä patentti täydentää nykyistä patenttisalkkuamme ja vahvistaa, että toimitamme aidosti innovatiivisia ratkaisuja markkinoille. Saatuamme tämän patentin voimme tarjota asiakkaillemme entistä enemmän mahdollisuuksia turvalliseen tuotekehitykseen, jolloin he voivat hyödyntää kasvavia, ravinteita sisältävien karkkien markkinoita."

Viime vuosina ravinteita sisältävät karkit ovat osoittautuneet suosituksi annostelumuodoksi. Niiden yhdistetty vuotuinen kasvuvauhti (CAGR) oli 37,3 % vuosina 2016–20202. Markkinoiden laajentuessa myös mahdollisuudet lisääntyvät. Rousselot lanseerasi äskettäin uuden SiMoGel-pohjaisen prosessiratkaisun parantaakseen karkkien annostelumuotoa. Sen avulla on mahdollista valmistaa ravinteita sisältäviä karkkeja, joissa täyte on karkin sisällä keskellä. Tämä ainutlaatuinen konsepti yhdistää pehmeän geelitäytteen ja karkkien edut yhteen annostelumuotoon. Se on luokkansa ensimmäinen ravinne- ja lääkemarkkinoille lanseerattu tuote.

Marit van der Heijden, Rousselotin kansainvälinen markkinointi- ja projektijohtaja, lisää: "Olemme sitoutuneet käyttämään gelatiinia ensisijaisena täyteaineena tässä sovelluksessa, sillä uskomme, että sen toiminnalliset edut ja luonnollinen alkuperä tarjoavat kuluttajille lukuisia mahdollisuuksia nauttia päivittäiset vitamiininsa ja jopa lääkkeensä. Rousselotin tiimi odottaa innolla pääsevänsä käyttämään SiMoGel-konseptia yhteistyössä asiakkaidensa kanssa luodakseen innovatiivisia tuotteita kuten 3D-karkkeja, jotka ovat sekä houkuttelevan näköisiä että maukkaita. Elintarvike- ja ravitsemusasiantuntijamme ovat erityisen innokkaita tarjoamaan formuloinititukea ja auttamaan ravintotieteellisiä ja farmaseuttisia toimijoita saavuttamaan uudet tuotekehitystavoitteensa."

EPO:n myöntämä patentti (viite EP3570680B1) on voimassa Euroopan suurimmissa maissa, ja patenttia haetaan myös Brasiliaan, Japaniin ja Yhdysvaltoihin.

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) on maailman johtava orgaanisten ainesten valmistaja, joka tuottaa lukuisia kestäviä proteiini- ja rasvatuotteita. Se on samalla yksi suurimmista uusiutuvan energian tuottajista. Viidellä mantereella toimiva Darling kerää elintarvike- ja elintarviketeollisuuden jätevirtoja ja käyttää niitä uudelleen erikoisaineina, kuten hydrolysoituna kollageenina, syötävinä ja rehulaatuisina rasvoina, eläinproteiineina ja aterioina, plasmana, lemmikkieläinruokien ainesosina, polttoaineen raaka-aineina ja vihreänä bioenergiana. Darling Ingredients nimettiin yhdeksi maailman 50 kestävän kehityksen ja ilmaston johtajasta vuonna 2021. Lisätietoja: Darling Ingredients: planeetan vihrein yritys - 50 kestävän kehityksen ja ilmaston johtajaa (50climateleaders.com). Yritys myy aineksia ympäri maailman ja pyrkii vahvistamaan lupaustaan paremmasta huomisesta luomalla terveyteen, ravinteisiin ja bioenergiaan liittyviä tuotesovelluksia optimoiden samalla omia elintarvikeketjun palvelujaan. Darling on 50-prosenttinen yhteisyrityskumppani Diamond Green Dieselissä (DGD), joka on Pohjois-Amerikan suurin uusiutuvan dieselin tuottaja. Sen tuotteet vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä jopa 85 % verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin. Lisätietoja saa yrityksen sivustolta osoitteesta http://www.darlingii.com.

