Darling Ingredients' Rousselot® helsevaremerke får patent fra det europeiske patentkontoret for sin SiMoGel™-løsning

IRVING i Texas, 3. desember 2021 /PRNewswire/ -- Rousselot®, Darling Ingredients' helsevaremerke, den globale lederen innen kollagenbaserte løsninger1, informerer om at det europeiske patentkontoret (EPO) har innvilget selskapets patentsøknad for SiMoGel™-løsningen – en gelatinbasert løsning for funksjonelle tyggetabletter.

SiMoGel ble lansert i 2018 og gjør det mulig å produsere naturlegemidler i gummiform ved hjelp av en stivelsesfri prosess som gir de riktige hygieniske forholdene for kosttilskudd. Den gelatin-baserte løsningen bidrar ikke bare til å optimalisere produksjonsprosessen til naturlegemidler i gummiform, men gjør det også mulig for produsenter å levere smakfulle, innovative og konkurransedyktige produkter til markedet.

«Vi er henrykt over å ha nådd dette viktige punktet i beskyttelsen av vår innovative SiMoGel-løsning,» sier Randall C. Stuewe, styreleder og administrerende direktør i Darling Ingredients. «Tildelingen av patentet fra EPO styrker vår nåværende patentportefølje og bekrefter at vi leverer virkelig innovative løsninger til markedet. Når vi har sikret dette patentet, kan vi tilby kundene våre enda flere muligheter for trygg produktutvikling, slik at de kan dra nytte av det voksende markedet for naturlegemidler.»

I løpet av de siste årene har naturlegemidler i gummiform vist seg å være et populært format som har oppnådd en CAGR på 37,3 % fra 2016 til 20202. Etter hvert som markedet fortsetter å vokse, øker også mulighetene. For å forbedre gummitablettene ytterligere som matvareformat lanserte Rousselot nylig en ny SiMoGel-basert prosessløsning, som muliggjør produksjon av fylte naturlegemidler i gummitablettform – også kjent som gummipiller. Dette unike konseptet kombinerer fordelene med myke geleer og gummipastiller i én enkelt leveringsform, noe som gjør det til det første i sitt slag som lanseres i markedene for legemidler og naturlegemidler.

Marit van der Heijden, global markedsførings- og produktdirektør hos Rousselot, legger til: «Vi forplikter oss til å bruke gelatin som det foretrukne leveringsmidlet i denne søknaden, siden vi tror at de mange funksjonelle fordelene og den naturlige opprinnelsen gir kundene uendelige muligheter til å nyte sine daglige vitaminer og medisiner. Rousselots team ser frem til å bruke SiMoGel-konseptet i samarbeid med kundene våre for å skape innovative produkter, som gummipastiller med 3D-design i kule og attraktive former. Våre team av mat- og ernæringseksperter er spesielt ivrige etter å gi hjelp til utforming av formler og hjelpe produsenter av legemidler og naturlegemidler med å nå målene de har satt seg for nye produkter.

Patentet fra EPO (ref. EP3570680B1) har trådt i kraft i alle de store landene i Europa og er under behandling i Brasil, Japan og USA.

