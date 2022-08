Darling Ingredients Inc. Afslutter opkøbet af Brasiliens største uafhængige destruktionsselskab, FASA Group

IRVING, Texas, 2. august 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), der er verdens førende virksomhed inden for omsætning af animalske og fødevarebaserede biprodukter til særlige fødevare- og foderingredienser og en leder inden for dekarboniseringsløsninger, meddelte i dag, at virksomheden har afsluttet opkøbet af Brasiliens største uafhængige destruktionsselskab, FASA koncernen.

Virksomheden offentliggjorde først købet i maj 2022 for en kontant købspris på ca. 2,8 mia. Brasilianske Real (BRL) (542,6 mio. USD til dagens valutakurs), plus/minus forskellige afsluttende justeringer og en betinget betaling baseret på fremtidig indtjeningsvækst. Som en del af transaktionen har Darling Ingredients opkøbt 14 fabrikker, der behandler mere end 1,3 mio. ton om året, med yderligere to fabrikker under opførelse.

"Brasilien vil spille en stor rolle med hensyn til at brødføde en voksende verdensbefolkning, hvilket gør det til et førsteklasses sted til udvikling af vores virksomhed inden for specialingredienser," siger Randall C. Stuewe, formand og administrerende direktør for Darling Ingredients. "FASA er en veldreven virksomhed, og den vil umiddelbart være værdiskabende og yderligere mindske risici ved forsyningskæden ved at tilvejebringe yderligere en kilde til ikke-fødevarebaseret affaldsfedt med lavt kulstofindhold, der skal anvendes til produktion af vedvarende diesel og bæredygtigt brændstof til luftfart."

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) er den største børsnoterede virksomhed, der omdanner spiselige biprodukter og fødevareaffald til bæredygtige produkter og er en førende producent af vedvarende energi. Virksomheden, der er anerkendt som førende inden for bæredygtighed, driver 250 fabrikker i 17 lande og omdanner næsten 15 % af verdens affald fra kødindustrien til værdiskabende produkter såsom grøn energi, vedvarende diesel, kollagen, gødning, animalske proteiner og måltider og ingredienser til foder til kæledyr. For yderligere oplysninger bedes du besøge darlingii.com. Følg os på LinkedIn.

