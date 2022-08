Darling Ingredients Inc. Rondt de overname af van het grootste onafhankelijke renderingbedrijf van Brazilië, FASA Group

IRVING, Texas, 2 augustus 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), 's werelds toonaangevende bedrijf dat dierlijke en voedselnevenproducten opnieuw verwerkt in gespecialiseerde voedsel- en voederingrediënten en leider is op het gebied van de decarbonisatie, heeft vandaag aangekondigd dat het de overname van het grootste onafhankelijke destructiebedrijf van Brazilië, de FASA-groep, heeft afgerond.

Het bedrijf kondigde de overname in mei 2022 voor het eerst aan voor een aankoopprijs van ongeveer 2,8 miljard Braziliaanse Reaal in contanten (542,6 miljoen dollar tegen de huidige wisselkoers), met of zonder verschillende slotaanpassingen en een voorwaardelijke betaling op basis van toekomstige winstgroei. Als onderdeel van de transactie heeft Darling Ingredients 14 fabrieken overgenomen die jaarlijks meer dan 1,3 miljoen ton verwerken, met twee extra fabrieken in aanbouw.

"Brazilië zal een grote rol spelen in het voeden van een groeiende wereldbevolking, waardoor het een toonaangevende locatie is om onze specialistische ingrediënten te laten groeien," aldus Randall C. Stuewe, voorzitter en Chief Executive Officer, Darling Ingredients. 'FASA is een goed geleide onderneming, die onmiddellijk een bijdrage levert en het risico in de toevoerketen verder verlaagt door een extra bron te bieden van niet op voedsel gebaseerde, koolstofarme afvalvetten die worden gebruikt bij de productie van hernieuwbare diesel en duurzame vliegtuigbrandstof.'

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) is het grootste beursgenoteerde bedrijf dat eetbare restproducten en voedselafval omzet in duurzame producten. Het bedrijf is een toonaangevende producent van hernieuwbare energie. Darling Ingredients wordt gezien als een leider op het gebied van duurzaamheid, heeft 250 vestigingen in 17 landen en zet bijna 10% van 's werelds vleesafvalstromen om in waardevolle producten, zoals groene energie, duurzame diesel, collageen, kunstmest, dierlijke eiwitten en maaltijden, en ingrediënten voor huisdierenvoeding.

