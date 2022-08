Darling Ingredients Inc. fullfører oppkjøpet av Brasils største uavhengige matgjenvinningsselskap, FASA Group

IRVING i Texas, 2. august 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), verdens ledende selskap innen omdanning av animalske og matbaserte biprodukter til spesialiserte næringsmiddel- og fôringredienser, og en leder innen avkarboniseringsløsninger, kunngjorde i dag at selskapet har fullført oppkjøpet av Brasils største uavhengige matgjenvinningsselskap, FASA Group.

Selskapet kunngjorde først oppkjøpet i mai 2022, priset til omtrent 2,8 milliarder brasilianske real i kontanter (542,6 millioner USD til dagens valutakurs), pluss/minus forskjellige sluttjusteringer og en betinget betaling basert på fremtidig inntektsvekst. Som en del av transaksjonen har Darling Ingredients kjøpt opp 14 anlegg som til sammen bearbeider over 1,3 millioner tonn årlig, og ytterligere to anlegg som er under bygging.

«Brasil kommer til å spille en viktig rolle i å brødfø verdens voksende befolkning, og er det perfekte stedet for å utvide virksomheten for spesialingredienser», sa Randall C. Stuewe, styreleder og administrerende direktør i Darling Ingredients. «FASA er en veldrevet virksomhet som kommer til å gi øyeblikkelig effekt og ytterligere redusere risikoen i forsyningskjeden ved å tilby en ekstra kilde til lavkarbon-fettstoffer som ikke er basert på mat, og som skal brukes i produksjonen av fornybar diesel og bærekraftig luftfartsdrivstoff.»

