Darling Ingredients Inc. saattaa päätökseen Brasilian suurimman itsenäisen renderöintiyrityksen, FASA Groupin, oston

IRVING, Texas, 2. elokuuta 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), alallaan maailman johtava yritys, joka muuttaa eläinten ja elintarvikkeiden sivutuotteet erikoiselintarvikkeiden ja rehujen ainesosiksi ja tarjoaa johtavia hiilestä irtautumisen ratkaisuja, ilmoitti tänään saattaneensa päätökseen Brasilian suurimman itsenäisen renderöintiyrityksen, FASA Groupin, oston.

Yhtiö kertoi ensimmäisen kerran toukokuussa 2022 yritysostosta noin 2,8 miljardin Brasilian reaalin (542,6 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria tämän päivän vaihtokurssilla) käteishintaan, jota voivat nostaa tai laskea erilaiset kaupan päättämiseen liittyvät tarkistukset ja ehdollinen tuoton tulevan kasvun mukainen maksu. Osana kauppaa Darling Ingredients on ostanut 14 tehdasta, jotka käsittelevät yli 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa, ja lisäksi kaksi rakenteilla olevaa tehdasta.

"Brasilialla tulee olemaan tärkeä tehtävä maailman kasvavan väestön ruokkimisessa, minkä vuoksi se on erinomainen paikka kasvattaa erikoisainesliiketoimintaamme", sanoi Randall C. Stuewe, Darling Ingredientsin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. "FASA on hyvin johdettu yritys, joka on välittömästi toimintavalmis ja vähentää entisestään toimitusketjun riskejä tarjoamalla lisälähteen ei-elintarvikepohjaiselle, vähähiiliselle jäterasvalle, jota käytetään uusiutuvan dieselin ja kestävän kehityksen mukaisen lentopolttoaineen tuotannossa."

Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) on suurin syötäviä sivutuotteita ja elintarvikejätteitä kestäviksi tuotteiksi muuttava pörssiyhtiö ja johtava uusiutuvan energian tuottaja. Kestävän kehityksen johtajana tunnetulla yhtiöllä on 250 tehdasta 17 maassa. Se muuttaa lähes 15 % maailman lihateollisuuden jätevirroista lisäarvoa tuottaviksi tuotteiksi, kuten vihreäksi energiaksi, uusiutuvaksi dieseliksi, kollageeniksi, lannoitteiksi, eläinproteiineiksi ja aterioiksi sekä lemmikkieläinten ruoka-aineksiksi. Lisätietoja on osoitteessa darlingii.com. Seuraa meitä LinkedInissä.

