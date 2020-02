Darling Ingredients Inc. publie ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice 2019

IRVING, Texas, 27 février 2020 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE : DAR, « Darling ») --

Quatrième trimestre 2019

Bénéfice net de 242,6 millions $, soit 1,44 $ par action diluée selon les PCGR

Chiffre d'affaires net de 859,4 millions $

EBITDA ajusté de 385,8 millions $

EBITDA ajusté (hors BTC 2018) de 299,2 millions $

Exercice 2019

Bénéfice net de 312,6 millions $, soit 1,86 $ par action diluée selon les PCGR

Chiffre d'affaires net de 3,4 milliards $

EBITDA ajusté de 826,3 millions $

EBITDA ajusté (hors BTC 2018) de 739,7 millions $

Darling a déclaré un chiffre d'affaires net de 859,4 millions $ pour le quatrième trimestre 2019, contre un chiffre d'affaires net de 853,1 millions $ pour la même période de l'année précédente. Le bénéfice net attribuable à Darling pour le trimestre clos le 28 décembre 2019 s'est élevé à 242,6 millions $, soit 1,44 $ par action diluée, contre un bénéfice net de 40,6 millions $, soit 0,24 $ par action diluée, pour le quatrième trimestre 2018. Le bénéfice net ajusté attribuable à Darling pour le quatrième trimestre 2019 était de 156,0 millions $, soit 0,92 $ par action diluée. L'ajustement pour le quatrième trimestre est lié au crédit d'impôt destiné aux mélangeurs (« BTC » pour « blender's tax credit ») rétroactif de 2018.

« Notre investissement dans Diamond Green Diesel continue à nous apporter des résultats exceptionnels et un plus grand respect des normes de carburant à faible teneur en carbone place Darling à l'avant-garde de la révolution verte », a déclaré Randall C. Stuewe, président du conseil d'administration et président-directeur général de Darling Ingredients Inc. « Nos activités d'équarrissage à l'échelle mondiale continuent de traiter des volumes plus importants de matières premières, ce qui nous positionne comme le fournisseur de prédilection de graisses et d'huiles animales pour l'industrie des biocarburants ».

« Les résultats de notre segment alimentaire ont montré une solide croissance en 2019 et nous pensons que le deuxième semestre 2020 donnera des résultats encore meilleurs car nous allons terminer l'agrandissement de trois autres installations consacrées au collagène Peptan au cours des deuxième et troisième trimestres de cette année », a ajouté M. Stuewe. « La demande de produits à base de collagène continue de croître de manière exponentielle et notre stratégie de croissance consistant à investir dans des capacités de production supplémentaires améliore notre portefeuille durable de produits et d'ingrédients de spécialité ».

Pour l'exercice clos en 2019, Darling a déclaré un chiffre d'affaires net de 3,4 milliards $, alors qu'il était aussi de 3,4 milliards $ pour l'exercice clos en 2018. Le bénéfice net attribuable à Darling pour l'exercice clos le 28 décembre 2019 s'élevait à 312,6 millions $, soit 1,86 $ par action diluée, contre un bénéfice net de 101,5 millions $, soit 0,60 $ par action diluée, pour l'exercice clos le 29 décembre 2018. Le bénéfice net ajusté attribuable à Darling pour l'exercice financier 2019 était de 226,0 millions $, soit 1,34 $ par action diluée. L'ajustement pour l'exercice financier est associé au BTC rétroactif de 2018.

L'EBITDA ajusté, qui est une mesure financière hors PCGR, tel qu'indiqué plus loin dans ce communiqué, était de 385,8 millions $ pour le quatrième trimestre de 2019, ce qui inclut 276,2 millions $ de la part de Darling dans la coentreprise DGD. L'EBITDA ajusté du quatrième trimestre 2019, hors BTC 2018, s'est élevé à 299,2 millions $. L'EBITDA ajusté pour l'exercice 2019 était de 826,3 millions $, ce qui inclut 389,4 millions $ de la part de Darling dans la coentreprise DGD. L'EBITDA ajusté de l'exercice 2019, hors BTC 2018, s'est élevé à 739,7 millions $.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site web de l'entreprise à l'adresse http://www.darlingii.com et pour consulter la fiche d'information sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de l'entreprise, veuillez cliquer sur http://www.commitment.darlingii.com/metrics/esgfactsheet.

Pour en savoir plus, veuillez contacter :

Jim Stark, vice-président des relations avec les investisseurs

5601 MacArthur Blvd., Irving, Texas 75038

