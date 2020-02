Darling Ingredients Inc. rapporterar resultat för fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2019

IRVING, Texas, 28 februari 2020 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR, "Darling") --

Fjärde kvartalet 2019

Nettointäkt på 242,6 miljoner $, eller 1,44 $ per GAAP aktie efter utspädning

Nettoförsäljning på 859,4 miljoner $

Justerad EBITDA på 385,8 miljoner $

Justerad EBITDA (exklusive 2018 BTC) på 299,2 miljoner $

Hela året 2019

Nettointäkt på 312,6 miljoner $, eller 1,86 $ per GAAP aktie efter utspädning

Nettoförsäljning på 3,4 miljarder $

Justerad EBITDA på 826,3 miljoner $

Justerad EBITDA (exklusive 2018 BTC) på 739,7 miljoner $

Darling rapporterade nettoförsäljning på 859,4 miljoner $ för det fjärde kvartalet 2019, jämfört med nettoförsäljning på 853,1 miljoner $ för samma period för ett år sedan. Nettointäkt som tillskrivs Darling för de tre månaderna fram till 28 december 2019 var 242,6 miljoner $, eller 1,44 $ per aktie efter utspädning, jämfört med en nettointäkt på 40,6 miljoner $, eller 0,24 $ per aktie efter utspädning, för det fjärde kvartalet 2018. Justerad nettointäkt som tillskrivs Darling för det fjärde kvartalet 2019 var 156,0 miljoner $ eller 0,92 $ per aktie efter utspädning. Justeringen för det fjärde kvartalet är associerad med retroaktiv blender's tax credit ("BTC") för 2018.

"Vår investering i Diamond Green Diesel fortsätter att producera enastående resultat och ökningen av standarder för koldioxidsnåla bränslen runtom i världen gör att Darling är i främsta ledet i den gröna revolutionen", säger Randall C. Stuewe, Chairman and Chief Executive Officer på Darling Ingredients Inc. "Vår globala destrueringsverksamhet fortsätter att bearbeta högre volymer av råmaterial, och vi är i en bra position för att vara utvald leverantör av animaliska fetter och oljor till biobränsleindustrin."

"Våra resultat inom livsmedelssegmentet uppvisade stabil ökning under 2019 och vi tror att den andra hälften av 2020 kommer att vara ännu starkare i samband med att vi slutför expansionen av tre ytterligare Peptan-anläggningar under det andra och tredje kvartalet i år", tillägger Stuewe. "Efterfrågan på kollagenprodukter fortsätter att växa exponentiellt och vår tillväxtstrategi som går ut på att investera i ytterligare produktionskapacitet förbättrar vår hållbara portfölj av produkter och specialingredienser."

För räkenskapsåret 2019 rapporterade Darling nettoförsäljning på 3,4 miljarder $, jämfört med nettoförsäljning på 3,4 miljarder $ för räkenskapsåret 2018. Nettointäkt som tillskrivs Darling för räkenskapsåret som avslutades 28 december 2019 var 312,6 miljoner $, eller 1,86 $ per aktie efter utspädning, jämfört med en nettoinkomst på 101,5 miljoner $, eller 0,60 $ per aktie efter utspädning, för räkenskapsåret som avslutades 29 december 2018. Justerad nettoinkomst som tillskrivs Darling för räkenskapsåret 2019 var 226,0 miljoner $ eller 1,34 $ per aktie efter utspädning. Justeringen för räkenskapsåret är associerad med retroaktiv BTC för 2018.

Justerad EBITDA, som är ett alternativt finansiell mått (som inte ingår i standarderna för god redovisningssed, GAAP) enligt beskrivningen längre fram i detta meddelande, var 385,8 miljoner $ för det fjärde kvartalet 2019, vilket inkluderar 276,2 miljoner $ av Darlings andel av samriskprojektet DGD. Justerad EBITDA för fjärde kvartalet 2019 exklusive BTC för 2018 var 299,2 miljoner $. Justerad EBITDA för räkenskapsåret 2019 var 826,3 miljoner $, vilket inkluderade 389,4 miljoner $ av Darlings andel av samriskprojektet DGD. Justerad EBITDA för räkenskapsåret 2019 exklusive BTC för 2018 var 739,7 miljoner $.

Mer information finns på företagets webbplats http://www.darlingii.com och företagets ESG-faktablad (Environmental, Social and Governance) finns på http://www.commitment.darlingii.com/metrics/esgfactsheet.

För mer information, kontakta:

Jim Stark, Vice President, Investor Relations

5601 MacArthur Blvd., Irving, Texas 75038

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg

Related Links

http://www.darlingii.com



SOURCE Darling Ingredients Inc.