Darling Ingredients Inc. rapporterer resultater for fjerde kvartal og regnskapsåret 2019

Fjerde kvartal 2019

Nettoinntekter på 242,6 millioner dollar, eller 1,44 dollar per utvannet aksje etter GAAP

per utvannet aksje etter GAAP Nettoomsetning på 859,4 millioner dollar

Justert EBITDA på 385,8 millioner dollar

Justert EBITDA (unntatt BTC 2018) på 299,2 millioner dollar

Hele året 2019

Nettoinntekter på 312,6 millioner dollar, eller 1,86 dollar per utvannet GAAP-aksje

per utvannet GAAP-aksje Nettoomsetning på 3,4 milliarder dollar

Justert EBITDA på 826,3 millioner dollar

Justert EBITDA (unntatt BTC 2018) på 739,7 millioner dollar

Darling rapporterte en nettoomsetning på 859,4 millioner dollar for fjerde kvartal 2019, sammenlignet med en nettoomsetning på 853,1 millioner dollar for samme periode for ett år siden. Nettoinntekten som kan tilskrives Darling for de tre månedene som ble avsluttet 28. desember 2019, var 242,6 millioner dollar, eller 1,44 dollar per utvannet aksje, sammenlignet med en nettoinntekt på 40,6 millioner dollar, eller 0,24 dollar per utvannet aksje, for fjerde kvartal 2018. Justert nettoinntekt som kan tilskrives Darling for fjerde kvartal 2019, var $ 156,0 millioner eller 0,92 dollar per utvannet aksje. Justeringen for fjerde kvartal er assosiert med den tilbakevirkende «blender's tax credit» («BTC») for 2018.

«Investeringen vår i Diamond Green Diesel fortsetter å gi oss enestående resultater, og veksten av lavkarbon-drivstoffstandarder over hele verden setter Darling i spissen for den grønne revolusjonen», sier styreleder og administrerende direktør Randall C. Stuewe i Darling Ingredients Inc. «Vår globale gjengivelsesvirksomhet fortsetter å behandle større volum av råvarer, noe som gjør oss til den foretrukne leverandøren av animalsk fett og oljer for biodrivstoffindustrien.»

«Våre matsegmentresultater viste solid vekst i 2019, og vi tror at andre halvdel av 2020 vil vise ytterligere styrke når vi fullfører utvidelsen av ytterligere tre Peptan-anlegg i andre og tredje kvartal i år», la Stuewe til. «Etterspørselen etter kollagenprodukter fortsetter å vokse eksponentielt, og vår vekststrategi for investering i ytterligere produksjonskapasitet forbedrer vår bærekraftige portefølje av produkter og spesialingredienser.»

For regnskapsåret som ble avsluttet i 2019, rapporterte Darling en nettoomsetning på 3,4 milliarder dollar, sammenlignet med nettoomsetning på 3,4 milliarder dollar for regnskapsåret som ble avsluttet 2018. Nettoinntekten som kan tilskrives Darling for regnskapsåret som ble avsluttet 28. desember 2019, var 312,6 millioner dollar, eller 1,86 dollar per utvannet aksje, sammenlignet med en nettoinntekt på 101,5 millioner dollar, eller 0,60 dollar per utvannet aksje, for regnskapsåret som ble avsluttet 29. desember 2018. Justert nettoinntekt som kan tilskrives Darling for regnskapsåret 2019, var 226 millioner dollar eller 1,34 dollar per utvannet aksje. Justeringen for regnskapsåret er assosiert med den tilbakevirkende BTC 2018.

Justert EBITDA, som er et ikke-GAAP økonomisk tiltak som skissert senere i denne utgivelsen, var på 385,8 millioner dollar for fjerde kvartal 2019, som omfatter 276,2 millioner dollar av Darlings andel av DGD-fellessatsingen. Justert EBITDA for fjerde kvartal 2019 eksklusive BTC 2018 var 299,2 millioner dollar. Justert EBITDA for regnskapsåret 2019 var 826,3 millioner dollar, som omfatter 389,4 millioner dollar av Darlings andel av joint venture-selskapet DGD. Justert EBITDA for regnskapsåret 2019 eksklusive BTC 2018 var 739,7 millioner dollar.

