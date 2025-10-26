Das 14. MINA International Smartphone Film Festival war von SmallRig, einem weltweit führenden Anbieter von innovativen Imaging-Lösungen, mitveranstaltet worden.

MELBOURNE, Australien, 26. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Während die Smartphone-Imaging-Technologie weiter vorangeschritten hatte und das mobile Filmemachen zu einer globalen kreativen Bewegung herangewachsen hatte, hatte SmallRig – ein weltweit führender Anbieter von Imaging-Lösungen – gemeinsam mit der Mobile Innovation Network and Association (MINA) das 14. Internationale Smartphone Film Festival präsentiert, das vom 24. bis 29. Oktober im australischen Melbourne stattgefunden hatte. Das diesjährige Festival erforscht die Schnittstelle zwischen mobiler Bildtechnologie und künstlerischem Ausdruck und bietet Kreativen eine weltweite Plattform, um sich zu vernetzen, zusammenzuarbeiten und die Grenzen der mobilen Kinematografie zu erweitern.

The 14th International MINA Smartphone Film Festival is co-presented by SmallRig International Mobile Innovation Screening

Die Veranstaltung hatte 57 herausragende Smartphone-Arbeiten aus der ganzen Welt präsentiert, die in Form von Filmvorführungen, akademischen Diskussionsrunden und kulturübergreifenden Austauschprogrammen an verschiedenen Veranstaltungsorten vorgestellt worden waren . Die Vorführungen hatten im ACMI (Australian Centre for the Moving Image) und bei Fed TV am Federation Square stattgefunden. Am 24. Oktober hatte das ACMI das International Mobile Innovation Screening mit vierzehn Filmen aus zwölf Ländern veranstaltet, darunter Chile, Australien, Neuseeland, die USA, Nigeria, China und das Großbritannien.Vom 27. bis 29. Oktober werden auf dem Federation Square 43 Handyfilme in drei speziellen Kategorien gezeigt: New Voices, Creative Category und #EcoSmartphoneFilms, Innovation Category und „Youth United Will Never Be Defeated".

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit hat SmallRig die "Mobile Filmmaking Co-Creation Initiative" ins Leben gerufen – eine globale Plattform, die Schöpfer auffordert, an der Entwicklung von Werkzeugen mitzuwirken, herausragende mobile Filme zu fördern und an Originalprojekten zusammenzuarbeiten. Die Initiative zielte darauf ab, den Zugang zu Ausr ü stung, Exposition und kreativen Partnerschaften in mehr als 160 Ländern zu erweitern."Wir verwandeln die Visionen der Schöpfer in Wirklichkeit", betonte Li Dan, Vertreter von SmallRig. "Dieses Programm verkörpert unser Engagement f ü r 'Befreien Sie Ihren Traum' - Erzähler zu befähigen, Grenzen zu verschieben."

Neben den Präsentationen der Arbeiten hatte das Festival auch eine Reihe von Veranstaltungen zur Vernetzung der Branche angeboten . Am 24. Oktober hatte ein internationaler Roundtable stattgefunden, bei dem mobile Geschichtenerzähler, Smartphone-Filmemacher und Fachleute aus der Branche zusammengekommen waren, um neue Trends im Bereich des Screen Storytelling zu erörtern, darunter generative KI und computergestützte Kreativität.

"Die Zugänglichkeit von Smartphone-Filmen ermöglicht es, mehr großartige Geschichten auf eine leichtere, persönlichere Art zu erzählen", sagt Zhou Yang, Gründer von SmallRig. "Angefangen mit professionellem Kamerazubehör haben wir gesehen, wie mobiles Filmen zu einem integralen Bestandteil des täglichen Schaffens wurde. SmallRig entwickelt weiterhin leichte, integrierte mobile Aufnahmelösungen, die Kreative unterstützen und das Filmen persönlicher und universeller machen", so Zhou weiter.

SmallRig wurde 2013 gegründet und bietet Kreativen auf der ganzen Welt Lösungen in den Bereichen Kamera-/Handymontage und -stabilisierung, Beleuchtungs- und Steuersysteme, Batterien für bildgebende Geräte und Audioausrüstung. Heute erreichen SmallRig-Produkte Nutzerinnen und Nutzer in mehr als 160 Ländern und Regionen und bedienen ein umfangreiches Szenarienspektrum – von Livestreaming, Vlogging und Kurzvideos bis hin zu Dokumentarfilmen sowie Hollywood-Blockbustern.

Als langjähriger Verfechter des mobilen Filmemachens ist SmallRig durch Initiativen wie die SmallRig Awards, die International Image Culture Week und das Visionary Storytellers Industry Forum führend in diesem Bereich und fördert kreative Experimente und Innovationen im Bereich des visuellen Geschichtenerzählens. Das in Australien gegründete International Smartphone Film Festival hat sich in dreizehn Ausgaben der Förderung des mobilen Filmschaffens verschrieben und unterstützt vielfältige kreative Ausdrucksformen in narrativen, nicht-narrativen und experimentellen Genres.

Dank der Mobilität, der Erschwinglichkeit und des raschen technischen Fortschritts ermöglicht das Filmen mit dem Smartphone neue Formen des Geschichtenerzählens und fördert Innovation und Inklusion bei der Erstellung von Inhalten. Das Interesse an der Smartphone-Filmproduktion wächst auch unter den Filmemachern weltweit rasant. MINA-Gründer und Festivalkurator Max Schleser bemerkte einen erstaunlichen Anstieg der Einreichungen um 97,56% von 2024 bis 2025 und nannte es ein Beweis für den wachsenden Einfluss des mobilen Filmemachens. Das Festival schlägt eine Brücke zwischen akademischem Anspruch und Einbindung der Öffentlichkeit durch Vorführungen, Branchendiskussionen und hybride Online-/Offline-Veranstaltungen und dient als wichtiges Fenster in die Zukunft des mobilen Filmemachens.

Das International Smartphone Film Festival ist die älteste Veranstaltung dieser Art in der südlichen Hemisphäre, die sich der Förderung des Smartphone-Filmemachens und der mobilen Medienproduktion weltweit widmet. Das Festival konzentriert sich auf ein breites Spektrum kreativer Bereiche und zeigt Filme, die mit Smartphones, mobilen Geräten und Kompaktkameras gedreht wurden – darunter Bewegtbildkunst, Dokumentarfilme, Community Storytelling und experimentelle Filmproduktionen. Darüber hinaus werden aufkommende Medien wie Drohnen-Kinematografie, AR, mobile VR und mobile KI vorgestellt.

Um mehr über das neueste Line-up zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://www.smallrig.com/global/

und MINA 2025 Programm: https://mina.pro/2025-2/.

Einreichungen für das 15. MINA Smartphone Film Festival von SmallRig sind offen: https://filmfreeway.com/mina

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2799251/The_14th_MINA_Smartphone_Film_Festival_co_presented_SmallRig.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2799252/The_14th_MINA_Smartphone_Film_Festival.jpg