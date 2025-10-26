SmallRig et MINA co-accueillent le 14ème Festival international du film mobile en Australie : 57 films mobiles de 21 pays débutent à Melbourne

MELBOURNE, Australie, 26 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Alors que la technologie vidéo des smartphones est en train de continuer de progresser et que la réalisation de films sur mobile est en train de se transformer en mouvement créatif mondial, SmallRig, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions vidéo, est en train de coprésenter avec la Mobile Innovation Network and Association (MINA) le 14e Festival international du film réalisé sur smartphone, qui est en train de se tenir du 24 au 29 octobre à Melbourne, en Australie.Le festival de cette année explorera les points d'intersection entre la technologie vidéo mobile et l'expression artistique pour offrir aux créateurs une plateforme mondiale leur permettant de tisser des liens, de collaborer et de repousser les limites de la cinématographie sur mobile.

L'événementest en train de présenter57 œuvres remarquables réalisées à l'aide de smartphones dans le monde entier, sous la forme de projections, de sélections par des jurys de spécialistes et de programmes d'échanges interculturels organisés sur plusieurs sites. Les projections sont en train de avoir lieu au Centre australien de l'image animée (ACMI - Australian Centre for the Moving Image) et dans les locaux de Fed TV, à Federation Square. Le 24 octobre, l'ACMI est en train d'organiser la projection des innovations internationales réalisées sur mobile, avec au programme 14 films de 12 pays, dont le Chili, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, le Nigeria, la Chine et le Royaume-Uni.Du 27 au 29 octobre, les projections se poursuivront à Federation Square, avec la présentation de 43 films réalisés sur mobile, répartis dans trois sections spéciales : nouvelles voix, catégorie créative et #EcoSmartphoneFilms, catégorie innovation, et projection de « Youth United Will Never Be Defeated » (« Unis, les jeunes ne seront jamais vaincus »).

Dans le cadre de cette collaboration, SmallRig a lancé la Mobile Filmmaking Co-Creation Initiative, une plateforme mondiale invitant les créateurs à contribuer au développement d'outils, à promouvoir des films tournés sur mobile et à collaborer sur des projets originaux. L'initiative visait à élargir l'accès à l'équipement, à l'exposition et aux partenariats créatifs dans plus de 160 pays. « Nous transformons les visions des créateurs en réalité », a déclaré Li Dan, représentant de SmallRig. « Ce programme incarne notre engagement à « Free Your Dream », permettant aux conteurs de repousser les frontières. »

Outre les présentations d'œuvres, le festival est en train d'organiser une série d'événements de mise en réseau au sein du secteur. Le 24 octobre, une table ronde internationale est en train de réunir des conteurs sur mobile, des réalisateurs de films sur smartphone et des professionnels du secteur afin d'examiner les nouvelles tendances en matière de narration audiovisuelle, notamment l'IA générative et la créativité computationnelle.

« L'accessibilité de la réalisation cinématographique sur smartphone permet de raconter davantage d'histoires formidables, de manière plus légère et plus personnelle », a déclaré Zhou Yang, fondateur de SmallRig. « Nous avons commencé en proposant des accessoires de caméra professionnels, mais la prise de vues sur mobile devient maintenant une activité créative quotidienne à part entière, et SmallRig continue d'innover en lançant des solutions de tournage mobiles, légères et intégrées, qui donnent aux créateurs les moyens de réaliser des films plus personnels et plus universels », poursuit-il.

Fondée en 2013, la société SmallRig s'attache à fournir aux créateurs du monde entier des équipements de montage et de stabilisation de caméra/téléphone, des systèmes d'éclairage et de contrôle, des batteries d'appareils vidéo et du matériel audio. Les produits SmallRig sont auourd'hui utilisés dans plus de 160 pays et régions pour répondre à un large éventail de scénarios : diffusion en continu en direct, blog vidéo, vidéos courtes, documentaires ou superproductions hollywoodiennes.

Encourageant depuis longtemps la réalisation de films sur mobile, SmallRig a joué un rôle de premier plan dans ce domaine grâce à des initiatives telles que les SmallRig Awards (prix SmallRig), l'International Image Culture Week (Semaine internationale de la culture de l'image) et le Visionary Storytellers Industry Forum (Forum professionnel des conteurs visionnaires), qui visent à promouvoir l'expérimentation créative et l'innovation dans le domaine de la narration visuelle. Fondé en Australie, le Festival international du film réalisé sur smartphone a consacré 13 éditions à populariser la culture de la réalisation cinématographique sur mobile, en soutenant diverses expressions créatives dans les genres narratifs, non narratifs et expérimentaux.

Grâce à sa portabilité, à son prix abordable et à ses avancées technologiques rapides, la réalisation cinématographique sur smartphone ouvre de nouvelles formes de narration qui facilitent l'innovation et l'inclusion dans la création de contenu. L'intérêt pour la production de films sur smartphone progresse aussi rapidement parmi les créateurs du monde entier. Max Schleser, fondateur et conservateur du festival MINA, a noté une augmentation étonnante de 97,56% des soumissions de 2024 à 2025, ce qui témoigne de l'influence croissante du cinéma mobile.Fenêtre essentielle sur l'avenir de la réalisation mobile de films, le festival rassemble grand public et spécialistes autour de projections, de discussions sur l'état du secteur et d'événements hybrides en ligne et hors ligne.

Porté par l'ambition de promouvoir la réalisation cinématographique sur smartphone et la production fondée sur les médias mobiles dans le monde entier, le Festival international du film réalisé sur smartphone est l'événement de ce type le plus ancien de l'hémisphère sud. Le festival se concentre sur un large éventail de domaines créatifs, en projetant des films réalisés avec des smartphones, des appareils mobiles et des caméras compactes, notamment des films d'animation, des documentaires, des récits communautaires et des productions audiovisuelles expérimentales. Il met également en lumière des techniques et médias émergents, tels que la cinématographie par drone, la réalité augmentée, la réalité virtuelle mobile et l'IA mobile.

