SmallRig y FamilyLens lanzan la Iniciativa Global de Cine Familiar en el 3er Festival Internacional de Cine FamilyLens

La iniciativa busca abordar las dificultades del cine familiar.

BEIJING, 15 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 6 de diciembre se inauguró en Pekín el 3er Festival Internacional de Cine FamilyLens. SmallRig, proveedor global especializado en soluciones de imagen, en colaboración con FamilyLens, impulsa la cinematografía familiar mediante diversas iniciativas, como la Iniciativa de Co-creación de Cine Familiar, un kit específico para la cinematografía familiar y un programa de proyección con impacto social.

Profundizando en las "Iniciativas de Co-Creación"

On-site at the 3rd FamilyLens International Film Festival Zhou Yang, Founder and CEO of SmallRig, and Gu Xue, Founder and Director of FamilyLens International Film Festival SmallRig experts demonstrate the use of the Family Filmmaking Kit during the workshop

Las Iniciativas de Co-Creación son una serie de iniciativas creativas globales abiertas a cineastas y creadores de imágenes de todo el mundo. Mediante una estrecha colaboración en múltiples dimensiones, como la co-creación, el descubrimiento y la promoción de productos, y la co-creación de contenido, SmallRig busca expandir los límites del cine móvil y dar vida al espíritu de "Libera tu Sueño" con creadores de todo el mundo.

Tras el lanzamiento de la Iniciativa de Co-creación de Cine Móvil en el 14º Festival Internacional de Cine con Smartphones, SmallRig anunció el lanzamiento de la Iniciativa de Co-creación de Cine Familiar el 6 de diciembre en el 3er Festival Internacional de Cine FamilyLens. La iniciativa invita a creadores globales y a todas las familias a participar, centrándose en tres ejes principales: co-creación de productos, promoción de obras y co-creación de contenido, para explorar las posibilidades del cine familiar para todos.

Zhou Yang, fundador y consejero delegado de SmallRig, compartió la inspiración de la iniciativa: "Esta iniciativa se basa en la inmensa universalidad y la gran profundidad emocional inherentes a las narrativas familiares, que sirven como un vínculo emocional común que conecta a audiencias globales. Creemos firmemente que en esta era, donde todos pueden ser creadores de contenido, cada familia puede y debe filmar su propia historia. El instinto creativo está profundamente arraigado en el espíritu humano, y cada hogar es el origen de innumerables narrativas".

Gu Xue, fundadora y directora del Festival Internacional de Cine FamilyLens, declaró: "Esperamos que las personas y los profesionales de todo el mundo interesados en las películas familiares puedan encontrar soluciones adecuadas y obtener información de las Iniciativas de Co-creación. Esperamos que cada vez más personas exploren juntos el campo del 'hogar' a través de esta iniciativa".

Para abordar las dificultades de la filmación familiar, SmallRig lanzó oficialmente el Kit de Filmación Familiar SmallRig en la ceremonia inaugural. El kit incluye un micrófono de alta calidad, luz de relleno y un trípode portátil, diseñado específicamente para lograr la "democratización de funciones profesionales" y la "simplificación de funciones complejas". Durante el Taller FamilyLens, los asistentes experimentaron de primera mano la comodidad del equipo. Muchos comentaron que el kit realmente resuelve muchos problemas, permitiendo a las familias comunes completar las filmaciones necesarias sin conocimientos especializados de fotografía.

Programa de Proyección de Impacto Social

El 3er Festival Internacional de Cine FamilyLens estará abierto al público del 6 al 14 de diciembre. El festival se inauguró con la proyección del documental "K-Family Affairs", que tuvo una excelente acogida. Además de la sección de competición, el festival cuenta con varias secciones distintivas, como "Reencuadrando Películas Caseras: Una Retrospectiva Italiana", el Programa de Cine Juvenil, "Cineasta en Foco" y el Programa de Impacto Social. También se entregarán cuatro premios importantes, como el Premio al Retrato Real y el Premio a la Exploración Artística.

Como componente clave de las Iniciativas de Co-creación, el Fondo de Desarrollo de Imágenes SmallRig se asoció con el Festival Internacional de Cine FamilyLens para organizar el "Programa de Proyecciones de Impacto Social". Esta unidad se centra en concienciar sobre temas críticos dentro del núcleo familiar, promoviendo una nueva reflexión: "Comenzando con la Visión, Concluyendo con la Comprensión".

Arum Nam, director de K-Family Affairs, declaró:

"A partir de las historias de tu familia, tus amigos y de ti mismo, creo que esta narrativa personal puede conectar directamente con la sociedad en general".

SmallRig cree que las historias de impacto social verdaderamente significativas surgen de la consciencia en la proximidad, que se logra al usar la lente para penetrar la superficie cotidiana y permitir una profunda y empática "Visión con empatía".

Las cuatro obras presentadas en esta unidad son:

People of the Ascent

Granny's Lost and Found

Ruixi at Fourteen

No Country For My Maternal Grandma

Estas películas resaltan cuatro problemáticas familiares que requieren atención: la añoranza de los hijos abandonados, el aislamiento mental de los pacientes con Alzheimer, la búsqueda de subjetividad de los ancianos en sus vidas a la deriva, y la volatilidad emocional y la lucha del trastorno bipolar.

Perspectiva estratégica y expansión futura

SmallRig seguirá apoyando el desarrollo de la Iniciativa de Co-creación de Cine Familiar mediante campañas promocionales y talleres prácticos centrados en escenarios cinematográficos familiares.

El objetivo general de la Iniciativa de Co-creación Global de SmallRig es explorar y satisfacer continuamente las crecientes y diversas necesidades de los creadores globales en diferentes sectores verticales. SmallRig se compromete a expandir constantemente el modelo de cocreación a más sectores de la imagen, colaborando con socios de la industria para ampliar los límites de la imagen y proporcionar a los creadores globales una mayor libertad creativa.

Acerca de SmallRig

Fundada en 2013, SmallRig es una empresa global impulsada por la innovación que diseña y fabrica soluciones integrales de soporte y accesorios para todas las necesidades de creación de contenido. Con la confianza de más de cuatro millones de creadores en todo el mundo, SmallRig fue pionera en la filosofía de Diseño de Cocreación con el Usuario (DCU) y el Programa DreamRig.

Para más información, visite: www.smallrig.com.

