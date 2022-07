Das Chinesische Nationale Seidenmuseum und die UNESCO lancieren gemeinsam eine thematische Sammlung zum Kulturaustausch entlang der Seidenstraßen: Textilien und Bekleidung

HANGZHOU, China, 11. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Am 8. Juli 2022 stellten Dr. Feng Zhao, Ehrendirektor des Chinesischen Nationalen Seidenmuseums, und Prof. Shahbaz Khan, Direktor des UNESCO-Büros in Beijing, gemeinsam ein Buch mit dem Titel Thematic Collection of the Cultural Exchanges along the Silk Roads: Textiles and Clothing Volume (Thematische Sammlung zum Kulturaustausch entlang der Seidenstraßen: Textilien und Bekleidung) vor, ein gemeinsames Verlagsprojekt der UNESCO und des Chinesischen Nationalen Seidenmuseums.