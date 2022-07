Le Musée national de la soie de Chine et l'UNESCO lancent conjointement une collection thématique sur les échanges culturels le long des routes de la soie : Volume des textiles et des vêtements

Le premier volume de la Collection thématique de l'UNESCO sur les échanges culturels le long des Routes de la soie, rédigé par les éditeurs en chef, le professeur Marie-Louise Nosch, présidente de l'Académie royale danoise des sciences et des lettres, et le Dr Feng Zhao, reflète pleinement le rôle vital des textiles et des vêtements dans la société humaine, notamment en ce qui concerne le développement des Routes de la soie.

Les vingt-deux chapitres de l'ouvrage regroupent les contributions de pas moins de 30 spécialistes internationaux renommés dans le domaine des textiles et des vêtements, originaires de 15 pays, dont le Danemark, la Russie, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, l'Italie, la Corée du Sud, l'Inde, le Japon, l'Égypte, le Ghana et la Chine. Les auteurs interprètent et expliquent le développement des matériaux textiles, de la technologie, des motifs, de l'art, de la culture et de la fonction des Routes de la Soie à partir de perspectives variées ainsi que des échanges le long des routes.

Le livre offre un aperçu grandiose et complet du rôle que les textiles et les tissus ont joué dans l'histoire mondiale, ce qui aide les lecteurs à comprendre les implications de ce vaste sujet qui s'étend sur près de quatre millénaires. Gabriela Ramos, sous-directrice générale pour les sciences sociales et humaines de l'UNESCO, a déclaré : « J'espère que ce volume fascinant constituera une ressource précieuse pour l'expert et le lecteur général. Il permettra d'approfondir les connaissances sur ce sujet important et contribuera aux objectifs plus larges de la collection thématique, à savoir approfondir notre compréhension collective de ces échanges culturels et de leur héritage contemporain. »

L'historien de renommée mondiale Peter Frankopan, auteur de la préface du livre, souligne : « Nous apprenons comment les motifs, les teintures et les modes ont été des éléments importants d'imitation, d'influence et d'échange, ainsi que pourquoi, quand et où des dessins et des motifs particuliers ont été adoptés et comment ils ont évolué dans leur nouveau cadre. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1855769/dabcda8f6ac208eb0d09f2e407939a3.jpg

