Das EIT Food Accelerator Network-Programm begrüßt seine 2024er-Kohorte von fünfzig progressiven europäischen und acht brasilianischen Startups, die Spitzentechnologie und Wissenschaft zusammenbringen, um unser Lebensmittelsystem zu verwandeln

View PDF

This PDF document features the full EIT Food Accelerator Network 2024 cohort announcement and includes a quote from the CEO, a full list of our corporate partners, 10x startup spotlights, the supporting Press Release image and additional information about EIT Food.

„Startups spielen eine grundlegende Rolle beim Aufbau eines globalen Lebensmittelsystems, das stark genug ist, um weltweiten Turbulenzen standzuhalten. Wir bei EIT Food nutzen die Kraft der Innovation und fördern einen kollaborativen Ansatz, um ein zukunftsfähiges Lebensmittelsystem aufzubauen, das gesunde und nachhaltige Lebensmittel für alle produziert. Wie? Wir kommen als lautere, direktere Stimme zusammen und schaffen eine gemeinsame Vision, Agenda und ein Umfeld, in dem Innovationen gedeihen können, um gemeinsam die Art und Weise zu verändern, wie Lebensmittel produziert, vertrieben und konsumiert werden." – Richard Zaltzman, CEO von EIT Food

Diese 58 schnellwachsenden Startups, die aus über 500 Bewerbungen ausgewählt wurden, tragen mit ihren wirkungsvollen Innovationen zur Umgestaltung unseres Lebensmittelsystems bei und stellen jeden Tag konventionelle Praktiken in der gesamten Wertschöpfungskette, der Lebensmittelerzeugung- und Landwirtschaft in Frage. Sie arbeiten unermüdlich daran, die dringenden Herausforderungen der Nachhaltigkeit zu lösen und Werte zu schaffen, die sowohl mit der Kapazität des Planeten als auch mit der Nachfrage der Verbraucher in Einklang stehen.

„Es ist unsere Aufgabe, wirkungsvolle Startups im Bereich Agrifoodtech zu identifizieren und zu unterstützen, damit diese die größten Herausforderungen im europäischen Lebensmittelsystem angehen, es umgestalten und ihre Fähigkeiten als Gründer entwickeln können. Mit unseren EIT Food Entrepreneurship Programmen schaffen wir Verbindungen quer durch das Lebensmittel-Ökosystem und befähigen junge Unternehmer, neue Ideen und Innovationen zu entwickeln, und helfen ihnen bei der Einführung, Umsetzung, Beschleunigung und Skalierung." Benoit Buntinx, Director of Business Creation at EIT Food

Seit 2018 hat das EIT Food Accelerator Network-Programm 298 europäische Startups erfolgreich beschleunigt, indem es diejenigen, die Technologien und Innovationen benötigen, diejenigen, die sie entwickeln, und diejenigen, die sie finanzieren und skalieren könnten, miteinander verbinden.

„Wir freuen uns sehr, diese herausragenden Startups in unserer Kohorte 2024 begrüßen zu dürfen. Wir sind nicht nur den Startups dankbar, dass sie uns ihre Bewerbungen anvertraut haben, sondern auch der Gemeinschaft des EIT Food Accelerator Network Programmes, den über 60 Gutachtern und Gutachterinnen, unseren Liefer- und Unternehmenspartnern für ihre kontinuierliche Unterstützung und ihren enormen Einsatz. Durch die Zusammenarbeit mit den besten und klügsten Talenten in der Agrarnahrungsmitteltechnologie bieten wir zielgerichteten Startups noch mehr Möglichkeiten, ihre Wirkung zu verstärken, eine starke Geschäftsgrundlage aufzubauen, zu florieren und ihre ultimativen Ziele zu erreichen: eine erfolgreiche Markteinführung." Marie Russier, Programme Manager EIT FAN

Um die vollständige Pressemitteilung zu lesen und unsere Startups und Unternehmenspartner kennenzulernen, öffnen Sie bitte das PDF, besuchen Sie EIT Food Accelerator Network oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Kontakt:

Ann Generlich

[email protected]

00447730607307

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2400067/EIT_Food_Food_Accelerator_Network.mp4

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2400068/EIT_Food_Accelerator_Network.pdf

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2400023/4676571/EIT_EU_FAN_Logo.jpg