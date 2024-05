Le programme d'accéleration d'EIT Food accueille sa cohorte 2024 composée de 50 startups européennes innovantes et de 8 startups brésiliennes, qui réunissent des technologies de pointe et la science pour transformer notre système alimentaire

« Les startups jouent un rôle fondamental dans la construction d'un système alimentaire mondial suffisamment solide pour résister aux cycles de turbulences mondiales. Chez EIT Food , nous exploitons le pouvoir de l'innovation et favorisons une approche collaborative pour construire un système alimentaire adapté à l'avenir, qui produise des aliments sains et durables pour tous. Comment ? Nous nous rassemblons pour parler d'une voix plus forte et plus directe, en créant une vision partagée, un programme commun et un environnement où l'innovation peut prospérer, transformant collectivement la façon dont les aliments sont produits, distribués et consommés. » - Richard Zaltzman, PDG d'EIT Food.

Sélectionnées parmi plus de 500 candidatures reçues, ces 58 startups à croissance rapide, dont les solutions impactantes contribuent à transformer notre système alimentaire, remettent chaque jour en question les pratiques conventionnelles dans l'ensemble de la chaîne de valeur de l'alimentation et de l'agriculture. Elles travaillent sans relâche pour résoudre les problèmes urgents de durabilité et créer une valeur alignée à la fois sur la capacité de la planète et sur la demande des consommateurs.

« Il est de notre devoir d'identifier et de soutenir les startups agroalimentaires à fort impact, afin qu'elles puissent relever les plus grands défis du système alimentaire européen, le transformer et développer leurs capacités en tant que fondateurs. Grâce à nos programmes d'entrepreneuriat alimentaire, nous créons des liens dans l'ensemble de l'écosystème alimentaire, en donnant aux entrepreneurs les moyens de développer de nouvelles idées et innovations, et en les aidant à se lancer, à accélérer et à passer à l'échelle. » - Benoit Buntinx, directeur de la création d'entreprise chez EIT Food.

Depuis 2018, le programme Food Accelerator Network d'EIT Food a fait progresser 298 startups européennes, en mettant en relation ceux qui ont besoin de technologies et d'innovations, ceux qui les développent et ceux qui pourraient les financer et les mettre à l'échelle.

« Nous sommes ravis d'accueillir ces startups exceptionnelles dans notre cohorte 2024. Nous sommes extrêmement reconnaissants aux startups de nous avoir soumis leur candidature et à la communauté Food Accelerator Network EIT Food, mais aussi aux plus de 60 évaluateurs, à nos partenaires qui implémentent le programme et à nos partenaires de l'industrie agroalimentaire pour leur soutien continu et leurs efforts considérables. En nous associant aux talents les plus brillants de l'agroalimentaire, nous continuons à proposer aux startups motivées encore plus de moyens de renforcer leur impact, d'établir des bases commerciales solides, de prospérer et d'atteindre leurs objectifs ultimes : une commercialisation réussie sur le marché. » - Marie Russier, responsable du programme EIT FAN

Pour consulter le communiqué de presse complet et en savoir plus sur nos startups et entreprises partenaires, veuillez ouvrir le PDF, consulter le site EIT Food Accelerator Network ou nous suivre sur LinkedIn .

