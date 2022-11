Das Ende des Rauchens ist in greifbarer Nähe - lassen wir uns diese Chance nicht entgehen

LONDON, 15. November 2022 /PRNewswire/ -- In einem bahnbrechenden neuen Bericht über den Stand der Schadensbegrenzung beim Tabakkonsum (Global State of Tobacco Harm Reduction, GSTHR), rufen Fachleute weltweit die Politik dazu auf, die Gelegenheit zu ergreifen, dem Rauchen ein Ende zu bereiten, das jedes Jahr acht Millionen Menschen auf der ganzen Welt tötet. Trotz jahrelanger Investitionen und Bemühungen sind die internationalen Maßnahmen zur Eindämmung des Tabakkonsums ins Stocken geraten: Die Zahl der Raucher stagniert seit zwanzig Jahren bei 1,1 Milliarden. Aber in den letzten zwei Jahrzehnten sind auch neue Möglichkeiten entstanden, um die durch das Rauchen verursachten Todesfälle und Krankheiten zu reduzieren, die nicht durch Nikotin, sondern durch Tausende von Chemikalien verursacht werden, die bei der Verbrennung des Tabaks freigesetzt werden.

Tabak-Reduzierung Raucher, die mit dem Nikotinkonsum nicht aufhören können oder wollen, werden ermutigt, auf weitaus weniger bedenkliche Produkte umzusteigen, darunter Vapes (E-Zigaretten), tabakfreie Nikotinbeutel, Snus nach schwedischer Art und erhitzte Tabakerzeugnisse. GSTHR-Schätzungen zufolge werden diese bereits von über 112 Millionen Menschen weltweit verwendet Dennoch sind diese wesentlich sichereren Produkte in vielen Ländern mit strengen Vorschriften oder Verboten belegt, während der Verkauf der tödlichen brennbaren Zigaretten überall legal ist.

The Global State of Tobacco Harm Reduction 2022: The Right Side of History , von der britischen Gesundheitsagentur Knowledge·Action·Change, zeichnet die bisherige Geschichte der Reduzierung des Tabakkonsums nach und wirft einen Blick in die Zukunft einer Strategie, die das Rauchen beenden könnte. Das bahnbrechende Potenzial von sichereren Nikotinprodukten – für die Gesundheit der Bevölkerung, für Regierungen und Aufsichtsbehörden und für wirtschaftliche Interessen – ist bedeutend und noch nicht vollständig realisiert.

In dem Bericht dokumentiert der Autor Harry Shapiro die Suche nach sichereren Wegen zur Verwendung von Nikotin, die mit vielen Fehlschlägen verbunden war. Er untersucht die Rolle einzelner Innovatoren und Nikotinkonsumenten bei der Entwicklung sichererer Produkte und der Schadensbegrenzung, die Etablierung der chinesischen Vaping-Industrie und das Misstrauen, das durch den späten Einstieg der traditionellen Tabakindustrie in den Markt für sicherere Produkte entstanden ist. Dies hat auch zur Verbreitung von Falsch- und Desinformationen geführt, die derzeit das Potenzial von sichereren Produkten zur Rettung von Menschenleben beeinträchtigen.

Bei der Vorstellung des Berichts forderte der Leiter des GSTHR-Projekts, Professor Gerry Stimson, dass die politischen Entscheidungsträger die Reduzierung des Tabakkonsums in die internationalen Maßnahmen gegen das Rauchen einbeziehen müssen, um Millionen von erwachsenen Rauchern neue Möglichkeiten zu bieten, mit dem Rauchen aufzuhören. „Ideologien müssen zugunsten einer Offenheit für neues Denken und einer kritischen, aber ausgewogenen Bewertung der Wissenschaft beiseite geschoben werden. Es ist erwiesen, dass die Menschen vom tödlichen Rauchen auf sicherere Nikotinprodukte umsteigen, wenn sie die Möglichkeit dazu haben. Ein Ende des Rauchens ist zum Greifen nahe – wir dürfen es nicht aus den Augen verlieren."

