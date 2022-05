Das Future Investment Initiative Institute kündigt seinen regionalen Gipfel mit dem Titel Inclusive ESG for Emerging Markets an

Auf dem Gipfeltreffen wird das FII Institute ein neues integratives ESG-Rahmenwerk und eine Scoring-Methode vorstellen, die zur Information und Beschleunigung von ESG-Investitionen in Schwellenländern entwickelt wurden.

RIAD, Saudi-Arabien , 6. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Das Future Investment Initiative (FII) Institute veranstaltet am 20. Mai 2022 von 9:00 bis 16:00 Uhr im Rosewood London, England, einen Gipfel zum Thema ESG in Schwellenländern. Das Gipfeltreffen wird internationale Investoren, Weltmarktführer, Vordenker, politische Entscheidungsträger, globale CEOs und Verantwortliche für Nachhaltigkeit zusammenbringen, um die Zukunft von ESG zu diskutieren und zu gestalten, insbesondere in Schwellenländern.

Auf der Veranstaltung wird das FII Institut zwei Hauptthemen behandeln: Die Zukunft der ESG und die Zukunft der Nachhaltigkeit, mit mehr als 40 internationalen Führungspersönlichkeiten und Experten, die als Redner vorgesehen sind, darunter:

S.H. Yasir Al-Rumayyan (Gouverneur des saudi-arabischen PIF, Vorsitzender des FII Institute, Vorsitzender von Saudi Aramco)

(Gouverneur des saudi-arabischen PIF, Vorsitzender des FII Institute, Vorsitzender von Saudi Aramco) I.H. Dr. Yasmine Fouad (Umweltministerin von Ägypten)

(Umweltministerin von Ägypten) Larry Fink (Vorstandsvorsitzender von Blackrock)

(Vorstandsvorsitzender von Blackrock) Senator Matteo Renzi (ehemaliger Ministerpräsident von Italien)

(ehemaliger Ministerpräsident von Italien) Noel Quinn (Global CEO der HSBC Holding).

(Global CEO der HSBC Holding). Vincent Keaveny (Oberbürgermeister der Stadt London)

Darüber hinaus wird das FII Institute ein eigenes neues integratives ESG-Rahmenwerk und eine Scoring-Methode vorstellen, die zur Information und Beschleunigung von ESG-Investitionen in Schwellenländern entwickelt wurden.

Richard Attias, CEO des FII-Instituts, erklärte: „Der Planet hat große Probleme mit dem Klima, mit der Zerstörung der Natur und mit Frieden und Sicherheit. Aber wir haben auch enorme Ressourcen, darunter unsere gemeinsame Menschlichkeit. Wir sind davon überzeugt, dass ESG ein entscheidendes Instrument ist, um uns zusammenzubringen und Kapital zur Bewältigung dieser Herausforderungen zu lenken. Das Institut lässt sich bei seiner Arbeit von einer neuen Generation von Führungskräften inspirieren, von denen viele Frauen sind, viele sogar unter 40 Jahren. Diese Führungspersönlichkeiten werden bei dieser Veranstaltung anwesend sein, und sie sind die Motivatoren und Treiber des Wandels, den wir brauchen."

Während die Verwendung von ESG-Standards für Anlageentscheidungen weltweit im Aufwind ist und das Vermögen bis 2025 voraussichtlich 53 Billionen US-Dollar erreichen wird, was etwa einem Drittel des globalen Gesamtvermögens entspricht, ist das Fehlen eines Rahmens für die wirksame Umsetzung von ESG in Schwellenländern ein Stolperstein für Investoren. Mit dem firmeneigenen Messrahmen des FII-Instituts, der in Zusammenarbeit mit Investoren, globalen Unternehmen und den strategischen Partnern des FII-Instituts entwickelt wurde, verfügen wir endlich über das erforderliche Instrument zur Entwicklung nachhaltiger Anlagestrategien auf diesen Märkten.

Die Veranstaltung, die den XCHANGE-Pfeiler des Instituts erfüllt, steht im Einklang mit dem Schwerpunktbereich Nachhaltigkeit. Das Institut hat den Auftrag, in vier Schwerpunktbereichen Einfluss auf die Menschheit zu nehmen: KI & Robotik, Bildung, Gesundheitswesen und Nachhaltigkeit.

Die Veranstaltung ist Teil einer Reihe von Events, die das Institut ausrichtet und die in der 6. Ausgabe des jährlichen FII-Forums in Riad, Saudi-Arabien, im Oktober gipfeln wird.

Informationen zum FII Institut

Das FII Institute ist eine globale gemeinnützige Stiftung mit einem Investitionszweig und einer Agenda: Impact on Humanity. Wir sind den ESG-Prinzipien verpflichtet, fördern die klügsten Köpfe und verwandeln Ideen in reale Lösungen in fünf Schwerpunktbereichen: KI & Robotik, Bildung, Gesundheitswesen und Nachhaltigkeit.

Wir sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort - wenn Entscheidungsträger, Investoren und eine engagierte Generation junger Menschen zusammenkommen, um gemeinsam etwas zu bewegen und zu verändern. Wir bündeln diese Energie in drei Säulen - THINK, XCHANGE, ACT - und investieren in die Innovationen, die weltweit einen Unterschied machen.

Schließen Sie sich uns an, um eine bessere und nachhaltigere Zukunft für die Menschheit mitzugestalten und zu verwirklichen.

