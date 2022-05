O Future Investment Initiative Institute anuncia sua cúpula regional intitulada ESG inclusiva para mercados emergentes

- Na cúpula, o FII Institute apresentará uma nova estrutura proprietária e inclusiva de ESG (Governança ambiental, social e corporativa) e uma metodologia de pontuação desenvolvidas para informar e acelerar os investimentos em ESG em economias emergentes.

RIAD, Arábia Saudita, 6 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- O Future Investment Initiative (FII) Institute está organizando a cúpula ESG em mercados emergentes, no hotel Rosewood London, Inglaterra, em 20 de maio de 2022, das 9 h às 16 h. A cúpula reunirá investidores internacionais, líderes mundiais, líderes de opinião, formuladores de políticas, CEOs globais e chefes de sustentabilidade para discutir e moldar o futuro da ESG, particularmente nos mercados emergentes.

No evento, o FII Institute apresentará dois temas importantes: o Futuro do ESG e o Futuro da sustentabilidade, com palestras previstas de mais de 40 líderes e especialistas internacionais, incluindo:

Yasir Al-Rumayyan (governador do Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita, presidente do FII Institute, presidente da Saudi Aramco)

(governador do Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita, presidente do FII Institute, presidente da Saudi Aramco) S. Ex.ª Dra. Yasmine Fouad (ministra do Meio Ambiente do Egito)

(ministra do Meio Ambiente do Egito) Larry Fink (CEO da Blackrock)

(CEO da Blackrock) Senador Matteo Renzi (ex-primeiro-ministro da Itália)

Noel Quinn (CEO global do HSBC Holding).

(CEO global do HSBC Holding). Vincent Keaveny (prefeito da cidade de Londres)

Além disso, o FII Institute revelará uma nova estrutura proprietária e inclusiva de ESG e uma metodologia de pontuação, desenvolvidas para informar e acelerar os investimentos em ESG em economias emergentes.

De acordo com Richard Attias, CEO do FII Institute, "O planeta tem problemas imensos com o clima, com a destruição da natureza e com a paz e a segurança. Mas também temos enormes recursos, incluindo nossa humanidade compartilhada. Acreditamos que o ESG seja uma ferramenta fundamental para nos unir e direcionar o capital para enfrentar esses desafios. No Instituto, nosso trabalho é inspirado em uma nova geração de líderes, muitos dos quais mulheres, muitos até mesmo com menos de 40 anos. Esses líderes estarão presentes neste evento, e eles são os motivadores e impulsionadores da mudança que precisamos."

Embora o uso de normas de ESG para tomar decisões de investimento esteja em alta em todo o mundo, com ativos projetados para atingir 53 trilhões de dólares, cerca de um terço dos ativos globais sob gestão (AUM, na sigla em inglês), até 2025, a falta de uma estrutura para implementar efetivamente a ESG nas economias emergentes é um obstáculo para os investidores. Com a estrutura de medição proprietária do FII Institute, desenvolvida em conjunto com investidores, corporações globais e os parceiros estratégicos do FII Institute, finalmente teremos a ferramenta necessária para o desenvolvimento de estratégias de investimento sustentável nesses mercados.

O evento, que cumpre o pilar XCHANGE do instituto, está alinhado com sua área de foco de sustentabilidade. O Institute tem um mandato para exercer impacto sobre a humanidade em quatro áreas de foco: IA e robótica, educação, saúde e sustentabilidade.

O evento faz parte de uma série de eventos que o Institute realizará, que culminarão na sexta edição anual do Fórum FII, em RIAD, Arábia Saudita, em outubro.

Sobre o FII Institute

O FII Institute é uma fundação global sem fins lucrativos com um braço de investimento e uma agenda: gerar impacto sobre a humanidade. Comprometidos com princípios do ESG, promovemos as mentes mais brilhantes e transformamos ideias em soluções do mundo real em quatro áreas de enfoque: IA e robótica, educação, saúde e sustentabilidade.

Estamos no lugar certo na hora certa – quando tomadores de decisão, investidores e uma geração engajada de jovens se juntam com aspirações, motivados e prontos para a mudança. Canalizamos essa energia em três pilares – THINK, XCHANGE, ACT (pensar, intercambiar, agir) – e investimos nas inovações que fazem a diferença em todo o mundo.

Junte-se a nós para fazer parte, cocriar e promover um futuro mais brilhante e sustentável para a humanidade.

