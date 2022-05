Le Future Investment Initiative Institute présente son sommet régional consacré à l'ESG inclusif pour les marchés émergents

· Lors du sommet, le FII Institute présentera un nouveau modèle ESG inclusif et une nouvelle méthodologie de notation élaborés pour orienter et encourager les investissements ESG dans les économies émergentes.

RIYAD, Arabie saoudite, 6 mai 2022 /PRNewswire/ -- Le Future Investment Initiative (FII) Institute organise un sommet consacré aux principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sur les marchés émergents au Rosewood London, en Angleterre, le 20 mai 2022, de 9 h 00 à 16 h 00. Le sommet réunira des investisseurs internationaux, des dirigeants internationaux, des leaders d'opinion, des décideurs politiques, des PDG internationaux et des responsables du développement durable pour discuter et façonner l'avenir de l'ESG, en particulier sur les marchés émergents.

Au cours de cet événement, Le FII Institute abordera deux thèmes principaux : l'avenir de l'ESG et l'avenir du développement durable, auxquels participeront plus de 40 dirigeants et experts internationaux, notamment :

· Son Excellence Yasir Al-Rumayyan (gouverneur du Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite, président du FII Institute, président de Saudi Aramco)

· Son Excellence Yasmine Fouad (ministre de l'Environnement égyptienne)

· Larry Fink (PDG de Blackrock)

· Le sénateur Matteo Renzi (ancien Premier ministre italien)

· Noel Quinn (PDG de HSBC Holding)

· Vincent Keaveny (lord-maire de Londres)

Le FII Institute présentera également un nouveau modèle ESG inclusif et une nouvelle méthodologie de notation élaborés pour orienter et encourager les investissements ESG dans les économies émergentes.

Selon Richard Attias, PDG du FII Institute, « la planète est confrontée à de graves problèmes liés au climat, à la destruction de la nature, à la paix et à la sécurité. Nous disposons toutefois de ressources considérables, dont notre patrimoine humain commun. Nous pensons que l'ESG est un outil essentiel pour nous rassembler et orienter les capitaux afin de faire face à ces difficultés. Au FII Institute, notre travail s'inspire d'une nouvelle génération de dirigeants, dont beaucoup sont des femmes, et dont beaucoup ont même moins de 40 ans. Ces dirigeants seront présents à cet événement, et ils sont les moteurs du changement dont nous avons besoin. »

Si l'utilisation des normes ESG dans la prise de décisions d'investissement est en plein essor au niveau mondial, avec des actifs qui devraient atteindre d'ici 2025 53 000 milliards de dollars US, soit environ un tiers des actifs sous gestion dans le monde, l'absence de structure pour une mise en œuvre efficace de l'ESG dans les économies émergentes est un véritable obstacle pour les investisseurs. Grâce au système de mesure exclusif du FII Institute, développé en collaboration avec des investisseurs, des entreprises internationales et les partenaires stratégiques du FII Institute, nous disposerons enfin de l'outil nécessaire pour développer des stratégies d'investissement durables sur ces marchés.

L'événement, qui s'inscrit dans le cadre du pilier XCHANGE du FII Institute, est conforme à son domaine d'intervention, la durabilité. Le but du FII Institute est d'avoir un impact sur l'humanité à travers quatre domaines d'intervention : l'IA, la robotique, l'éducation, les soins de santé et le développement durable.

Cet événement fait partie d'une série de rencontres organisées par le FII Institute, dont le point culminant sera la 6e édition du forum annuel du FII, qui se tiendra à Riyad, en Arabie saoudite, en octobre.

À propos du FII Institute

Le FII Institute est une fondation mondiale à but non lucratif dotée d'une branche d'investissement et d'un seul programme : avoir un impact sur l'humanité. Attachés aux principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), nous encourageons les esprits les plus brillants et transformons les idées en solutions concrètes dans quatre domaines d'intervention : intelligence artificielle et robotique, éducation, santé et développement durable.

Nous sommes au bon endroit au bon moment : lorsque les décideurs, les investisseurs et une génération de jeunes engagés se rassemblent pour exprimer leurs aspirations, motivés et prêts au changement. Nous canalisons cette énergie en trois piliers, « THINK, XCHANGE, ACT » (Penser, échanger, agir), et nous investissons dans les innovations qui font la différence à l'échelle mondiale.

Rejoignez-nous pour prendre part à la co-création et la mise en œuvre d'un avenir plus brillant et plus durable pour l'humanité.

