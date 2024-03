Das globale Fintech-Unternehmen Adyen verdoppelt seine Präsenz in Nordamerika mit einem neuen 150.000 Quadratmeter großen Büro in der Innenstadt von San Francisco

SAN FRANCISCO, 14. März 2024 /PRNewswire/ -- Adyen, die globale Finanztechnologieplattform der Wahl für führende Unternehmen, hat einen neuen Untermietvertrag für ein 150.000 Quadratmeter großes Bürogebäude in der 505 Brannan Street unterzeichnet. Der Mietvertrag läuft bis Dezember 2032, vorbehaltlich aller behördlichen Genehmigungen, und die Büros von Adyen werden sich über alle sechs Stockwerke des Gebäudes erstrecken.

Das neue Büro wird ein pulsierendes kommerzielles und technisches Zentrum für das Team des Unternehmens in San Francisco mit mehr als 300 Mitarbeitern sein. Die Räumlichkeiten sind so konzipiert, dass sie Zusammenarbeit, Innovation und ein positives Arbeitsumfeld fördern. Der Standort liegt auch strategisch günstig in unmittelbarer Nähe zu vielen nordamerikanischen Kunden von Adyen, die ebenfalls in San Francisco ansässig sind.

„Wir sind stolz darauf, unsere Präsenz in San Francisco als engagiertes Mitglied der dortigen Geschäftswelt auszubauen", so Davi Strazza, Präsident für Nordamerika, Adyen. „Wir investieren seit über einem Jahrzehnt in Nordamerika, und dieser Mietvertrag steht für unsere zukünftigen Ambitionen und unser Wachstum auf diesem Markt. Wir fühlen uns geehrt, mit so vielen führenden US-Unternehmen zusammenzuarbeiten, darunter McDonald's, Microsoft, Uber und Etsy, und freuen uns darauf, unsere erstklassige Fintech-Plattform noch mehr Unternehmen zugänglich zu machen."

San Francisco ist der nordamerikanische Hauptsitz von Adyen, und das Unternehmen hat bedeutende Niederlassungen in Chicago, New York und Toronto. Wie aus den jüngsten Halbjahresergebnissen von Adyen hervorgeht, war Nordamerika mit einem Anstieg der Nettoeinnahmen um 27 % im Vergleich zum Vorjahr die am schnellsten wachsende Region des Unternehmens.

Adyen eröffnete sein erstes Büro in San Francisco im Jahr 2012 mit einem vielseitigen, internationalen Team und hat seine Präsenz seither kontinuierlich ausgebaut. Kürzlich wurde Adyen von Built In als einer der besten Arbeitgeber in San Francisco ausgezeichnet.

Informationen zu Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) ist die Finanztechnologie-Plattform der Wahl für führende Unternehmen. Durch die Bereitstellung von End-to-End-Zahlungsfunktionen, datengesteuerten Erkenntnissen und Finanzprodukten in einer einzigen globalen Lösung hilft Adyen Unternehmen, ihre Ziele schneller zu erreichen. Adyen hat Niederlassungen auf der ganzen Welt und arbeitet mit Unternehmen wie Meta, Uber, H&M, eBay und Microsoft zusammen. Weitere Informationen finden Sie unter Adyen.com.

