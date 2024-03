Stimulée par la croissance, la fintech mondiale Adyen double sa présence en Amérique du Nord avec de nouveaux bureaux de 14 000 mètres carrés dans le centre-ville de San Francisco

SAN FRANCISCO, 14 mars 2024 /PRNewswire/ -- Adyen , la plateforme mondiale de technologie financière privilégiée par les grandes entreprises, a signé un nouveau contrat de sous-location pour un immeuble de bureaux de 14 000 mètres carrés situé au 505 Brannan Street. Le bail s'étendra jusqu'en décembre 2032, sous réserve de toutes les approbations réglementaires appropriées, et les bureaux d'Adyen s'étendront sur les six étages du bâtiment.

Ces nouveaux locaux constitueront un pôle commercial et technologique dynamique pour l'équipe de la société à San Francisco, qui compte plus de 300 employés. L'espace a été soigneusement conçu pour favoriser la collaboration, l'innovation et un environnement de travail positif. Il est également stratégiquement situé à proximité de nombreux clients nord-américains d'Adyen qui sont également basés à San Francisco.

« Nous sommes fiers d'étendre notre empreinte à San Francisco en tant que membre dévoué de la communauté commerciale locale, a déclaré Davi Strazza, président d'Adyen pour l'Amérique du Nord. Nous investissons en Amérique du Nord depuis plus de dix ans, et ce bail représente nos ambitions futures et notre croissance sur le marché. Nous sommes honorés de travailler avec autant d'entreprises américaines de premier plan, notamment McDonald's, Microsoft, Uber et Etsy, et nous sommes impatients d'apporter notre plateforme fintech de premier ordre à encore plus d'entreprises. »

San Francisco est le siège nord-américain d'Adyen, et la société a des présences importantes à Chicago, New York et Toronto. Comme l'indiquent les derniers résultats semestriels d'Adyen, l'Amérique du Nord a été la région qui a connu la plus forte croissance, avec des revenus nets en hausse de 27 % par rapport à l'année précédente.

Adyen a ouvert son premier bureau à San Francisco en 2012 avec une équipe internationale diversifiée et a continué à accroître régulièrement sa présence depuis. Récemment, Adyen a été désignée comme l'un des meilleurs lieux de travail de San Francisco par Built In.

À propos d'Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) est la plateforme de technologie financière de choix pour les grandes entreprises. En fournissant des capacités de paiement de bout en bout, des informations basées sur des données et des produits financiers dans une solution globale unique, Adyen aide les entreprises à réaliser leurs ambitions plus rapidement. Avec des bureaux dans le monde entier, Adyen travaille avec des entreprises telles que Meta, Uber, H&M, eBay et Microsoft. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Adyen.com.