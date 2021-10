Das große Finale des S.Pellegrino Young Chef 2021 steht vor der Tür

Stefano Bolognese, Direktor der internationalen Geschäftseinheit von Sanpellegrino: „Wir freuen uns, die internationale Gastronomie-Gemeinschaft in Mailand begrüßen zu dürfen. Vor einem Jahr haben wir die S.Pellegrino Young Chef Academy ins Leben gerufen, eine inspirierende Gemeinschaft, in der talentierte Jungköche mit den einflussreichsten Mitgliedern der gastronomischen Welt in Kontakt treten und mit einem Plan für Ausbildung, Mentoring und Erfahrungsmöglichkeiten unterstützt werden. Der Wettbewerb der S.Pellegrino Young Chef Academy ist eine der wichtigsten Aktivitäten des Projekts und das wichtigste Instrument, das wir haben, um unser Engagement zu verstärken: Stimulierung und Förderung einer sinnvollen Kreativität, die in der Lage ist, eine kontinuierliche Entwicklung nicht nur im Gastronomiesektor, sondern auch in der gesamten Gesellschaft voranzutreiben. Das macht das große Finale, das wir gemeinsam erleben werden, zu einem so wichtigen Termin für uns und auch im weltweiten kulinarischen Kalender."

DER BISHERIGE WETTBEWERB UND DIE FINALISTEN

Diese Ausgabe des Wettbewerbs war beeindruckender als je zuvor, denn es kamen Bewerber aus der ganzen Welt, um daran teilzunehmen. Dank des Engagements von S.Pellegrino für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Geschlechtern und die Integration von Frauen ist der Prozentsatz der registrierten Damen unter den Kandidaten seit 2015 auf mehr als 10 % gestiegen. Rund um den Globus haben 135 junge Köche die Vorauswahlen bestanden und an Live-Kochwettbewerben vor internationalen Jurys aus den Teilnehmerländern der 12 Regionen teilgenommen.

Die regionalen Gewinner der S.Pellegrino Young Chef Academy erreichen das große Finale nach einem Mentorenprogramm, bei dem sie dank der Unterstützung eines Senior Chefs ihre Spezialitäten verfeinern konnten.

Die 12 Regionen und die jeweiligen Gewinner der S.Pellegrino Young Chef Academy sind:

1.Jose Lorenzo Morales, Melbourne, Australien, Region Pazifik - „Analogie"

2.Kevin Wong Tat Mun, Singapur, Singapur, Region Asien - „Die Feier einer Ente"

3.Albert Manso Miras, Barcelona, Spanien, Iberische & mediterrane Region - „Wachtel und Wein"

4.Cynthia Xrysw Ruelas Diaz, Guadalajara, Mexiko, Region Lateinamerika - „Milpa y Mar"

5.Levente Koppány, Budapest, Ungarn, Region Mitteleuropa - „Regenbogenforelle mit Kerbel, Waldpilzen und Bärlauch"

6.Vitalii Savelev, Moskau, Russische Föderation, Region Euroasien - „Schwarzmeer-Rapa mit auf Zitronenschalen gezogenen Pilzen"

7.Alexandre Alves Pereira, Paris, Frankreich, Region Nordwesteuropa - „Grüner Spargel, Sardine, Gundelrebe"

8.Paul Thinus Prinsloo, Kapstadt, Südafrika, Region Afrika und Naher Osten - „Bouillabaisse 2.0"

9.Alessandro Bergamo, Mailand, Italien, Region Italien & Südost - „Lieber heute ein Ei oder morgen ein Huhn?"

10. Rafael Covarrubias, Oakville, Kanada, Region Nordamerika - „Mole Negro gewürzte Moschusente, eingelegte Pflaumen und Winterwurzeln"

11. Jerome Ianmark Calayag, Stockholm, Schweden, Region Großbritannien und Nordeuropa - „Bescheidenes Gemüse"

12. Victor/Zhi Cheng Wang, Shanghai, China, Region Greater China - „Was ist Soja in China"

DIE SIEBEN WEISEN & DAS FORUM DER S.PELLEGRINO YOUNG CHEF ACADEMY

Beim großen Finale kochen die ausgewählten Jungköche vor den Sieben Weisen, einer geschätzten Jury aus sieben weltbekannten Köchen, die ihre Gerichte bewerten, um den endgültigen Gewinner des Wettbewerbs S.Pellegrino Young Chef Academy 2019-2021 zu ermitteln.

Die prestigeträchtige Riege der Spitzenköche setzt sich aus sieben Köchen aus aller Welt zusammen: Enrico Bartolini, Manu Buffara, Andreas Caminada, Mauro Colagreco, Gavin Kaysen, Clare Smyth und Pim Techamuanvivit. Die Juroren beurteilen die Finalisten anhand von drei Schlüsselattributen - technische Fähigkeiten, Kreativität und persönliche Überzeugung - sowie des Potenzials der Kandidaten, durch Lebensmittel einen positiven Wandel in der Gesellschaft zu bewirken. Der Koch, der diese Eigenschaften am erfolgreichsten unter Beweis stellt, wird zum Gewinner der S.Pellegrino Young Chef Academy 2021 gekürt.

Darüber hinaus findet im Rahmen der kulinarischen Reise ein eintägiges Brain Food Forum der S.Pellegrino Young Chef Academy statt, das von Fine Dining Lovers kuratiert wird, der führenden Online-Stimme der Gastronomie von S.Pellegrino und Acqua Panna. Bei „Brain Food" werden Massimo Bottura, Virgilio Martinez und die Sieben Weisen als Redner auftreten. Durch den Austausch ihrer Erfahrungen und Meinungen werden die Gäste alle jungen Köche und Liebhaber von echtem Essen, die an der Veranstaltung teilnehmen, mit Ideen und Überlegungen rund um die Welt der Gastronomie inspirieren.

DIE DREI ZUSÄTZLICHEN PREISE

Beim diesjährigen Wettbewerb wurden drei neue Auszeichnungen eingeführt, die den Glauben von S.Pellegrino an die transformative Kraft der Gastronomie und ihre Wirkung über die Küche hinaus widerspiegeln. Diese Preise wurden auf regionaler Ebene vergeben, und alle 36 Gewinner dieser Preise werden auch zum großen Finale eingeladen, was ihnen eine weitere Gelegenheit bietet, mit einigen der größten Namen der Gastronomie aus aller Welt in Kontakt zu treten.

Die drei Auszeichnungen, die den bestehenden Preis der S.Pellegrino Young Chef Academy ergänzen, sind:

1. Acqua Panna Award für Verbindungen in der Gastronomie

Diese Auszeichnung wird von den 12 Mentoren, einem aus jeder Region, gewählt und geht an den Koch, dessen Gericht die perfekte Verbindung zwischen verschiedenen Kulturen am besten widerspiegelt. Mit dem Preis soll der wachsende Trend in der globalen Gastronomie, „Köche ohne Grenzen", hervorgehoben werden.

2. S.Pellegrino-Preis für soziale Verantwortlichkeit

Dieser Preis wird von einer international anerkannten Stimme der Nachhaltigkeit im Lebensmittelbereich vergeben, die den Koch auswählt, der das Gericht setzt, das die Richtlinie des Lebensmittels als Ergebnis sozial verantwortlicher Praktiken am besten repräsentiert.

3. Auszeichnung für Liebhaber der gehobenen Gastronomie „Food for Thought"

Dieser Preis wird von der Online-Community der Fine Dining Lovers, Feinschmeckern, Köchen und Fans der Gastronomie auf der ganzen Welt gewählt und geht an den jungen Koch, der seine persönliche Überzeugung in seinem Gericht am besten repräsentiert.

Die Highlights des S.Pellegrino Young Chef Academy Grand Finale 2021 werden auf den Kanälen S.Pellegrino Young Chef Academy und Fine Dining Lovers zu sehen sein. Weitere Informationen über die spannende Talentsuche finden Sie auf der Website: https://www.sanpellegrinoyoungchefacademy.com/ .

Informationen zu S.Pellegrino und Acqua Panna

S.Pellegrino, Acqua Panna und Sanpellegrino Italian Sparkling Drinks sind internationale Marken der Sanpellegrino S.p.A. mit Sitz in Mailand, Italien. Diese Produkte, die in über 150 Ländern durch Niederlassungen und Händler auf allen fünf Kontinenten vertrieben werden, stehen für höchste Qualität aufgrund ihrer Herkunft und interpretieren weltweit perfekt den italienischen Stil als Synthese von Genuss, Gesundheit und Wohlbefinden. Die 1899 gegründete Sanpellegrino S.p.A. ist mit ihrem Angebot an Mineralwässern, alkoholfreien Aperitifs, Getränken und Eistees das führende Unternehmen im Getränkesektor in Italien. Als bedeutender italienischer Hersteller von Mineralwasser setzt sich das Unternehmen seit jeher für die Aufwertung dieses primären Gutes für den Planeten ein und arbeitet verantwortungsbewusst und leidenschaftlich daran, dass diese Ressource eine sichere Zukunft hat.

