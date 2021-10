La Grande Finale de S.Pellegrino Young Chef 2021 approche

A cette occasion, S.Pellegrino® rappelle les enjeux et dévoile les nouveautés du programme, dont des contenus encore plus pertinents, des possibilités de formation et des forums d'échange.

Les 48 jeunes chefs gagnants régionaux et les 12 chefs mentors seront présents durant ces 3 jours au cours desquels se dérouleront les épreuves du concours de cuisine ainsi que plusieurs nouvelles activités éducatives et de réseautage, dont le Forum S.Pellegrino® Young Chef Academy "Brain Food" qui sera suivi de la cérémonie de remise des prix du concours.

Stefano Bolognese, directeur de la division internationale de Sanpellegrino : « Nous sommes ravis d'accueillir la communauté internationale de la gastronomie à Milan. Il y a un an, nous avons lancé la S.Pellegrino Young Chef Academy, en tant que communauté inspirante où de jeunes chefs talentueux ont la chance de se connecter avec les membres les plus influents du monde gastronomique et peuvent bénéficier d'un plan d'éducation, de mentorat et d'opportunités d'expérience. S.Pellegrino® Young Chef Academy est l'une des activités clés du projet et notre principal outil pour renforcer notre engagement : stimuler et nourrir une créativité significative capable de contribuer à une évolution continue, non seulement dans le secteur de la gastronomie, mais aussi dans l'ensemble de la société. C'est ce qui fait de la Grande Finale, que nous allons vivre ensemble, une date si importante pour nous et dans le calendrier culinaire mondial. »

LE CONCOURS JUSQU'À PRÉSENT ET LES FINALISTES

Grâce à la participation de candidats du monde entier, l'édition 2021 du concours a été plus impressionnante que jamais. Avec l'engagement de S.Pellegrino® en faveur de l'équilibre entre les sexes et de l'inclusivité, le pourcentage de femmes inscrites parmi les candidats est passé à plus de 10 % depuis 2015. Partout dans le monde, 135 jeunes chef.fe.s ont réussi les sélections préliminaires et ont participé aux concours de cuisine devant des jurys issus des 12 régions. Les lauréats régionaux de la S.Pellegrino® Young Chef arrivent à la Grande Finale après un parcours de mentorat au cours ils ont pu affiner leurs plat-signature.

Les 12 régions et les lauréats respectifs de la S.Pellegrino Young Chef Academy sont :

1. Jose Lorenzo Morales, Melbourne, Australie, Région du Pacifique – « Analogy »

2. Kevin Wong Tat Mun, Singapour, Singapour, Région Asie – « Celebration of a Duck »

3. Albert Manso Miras, Barcelone, Espagne, Région ibérique et méditerranéenne – « Quail and Wine »

4. Cynthia Xrysw Ruelas Diaz, Guadalajara, Mexique, Région Amérique latine – « Milpa y Mar »

5. Levente Koppány, Budapest, Hongrie, Région Europe centrale – « Rainbow trout with chervil, forest mushrooms and wild garlic »

6. Vitalii Savelev, Moscou, Fédération de Russie, Région Euro Asie – « Black Sea Rapa with mushrooms grown on lemon peels »

7. Alexandre Alves Pereira, Paris, France, Région Europe du Nord-Ouest – « Green asparagus, sardine, ground ivy »

8. Paul Thinus Prinsloo, Le Cap, Afrique du Sud, Afrique & Moyen-Orient – « Bouillabaisse 2.0 »

9. Alessandro Bergamo, Milan, Italie, Italie et région du Sud-Est – « Better an egg today or a chicken tomorrow? »

10. Rafael Covarrubias, Oakville, Canada, Région Amérique du Nord – « Mole Negro spiced muscovy duck, preserved prune, and winter roots »

11. Jerome Ianmark Calayag, Stockholm, Suède, Royaume-Uni et Région Europe du Nord – « Humble vegetables »

12. Victor/Zhi Cheng Wang, Shanghai, Chine, Région de la Grande Chine – « What is soy in China »

LES SEPT SAGES ET LE FORUM DE LA S.PELLEGRINO YOUNG CHEF ACADEMY

Lors de la Grande Finale, les jeunes chefs sélectionnés cuisineront devant les Sept Sages, un jury reconnu composé de sept chefs de renommée mondiale, qui jugeront leurs plats et sélectionneront le gagnant final de l'édition 2019-2021.

Ce prestigieux jury est composé de sept chefs venus du monde entier : Enrico Bartolini, Manu Buffara, Andreas Caminada, Mauro Colagreco, Gavin Kaysen, Clare Smyth et Pim Techamuanvivit. Les jurés jugeront les finalistes en fonction de trois critères clés – compétences techniques, créativité et conviction personnelle – ainsi que la capacité des candidats à créer un changement positif dans la société grâce à l'alimentation. Le chef qui réunira avec le plus de succès ces critères sera couronné vainqueur du concours S.Pellegrino Young Chef 2021.

Cette année sera proposé un forum d'une journée S.Pellegrino Young Chef Academy "Brain Food" organisé par Fine Dining Lovers, la principale voix en ligne de la gastronomie par S.Pellegrino et Acqua Panna. « Brain Food » accueillera 2 conférenciers : Massimo Bottura, Virgilio Martinez et les Sept Sages. En partageant leurs expériences et leurs opinions et en développant des idées et des réflexions liées au monde de la gastronomie, ils inspireront tous les jeunes chefs et les vrais passionnés de cuisine assistant à l'événement.

LES TROIS PRIX SUPPLÉMENTAIRES

Le concours de cette année a vu l'arrivée de trois nouveaux prix qui illustrent la conviction et le soutien de S.Pellegrino® quant au pouvoir transformateur de la gastronomie et de son impact au-delà de la cuisine. Ces prix ont été organisés au niveau régional et leurs 36 lauréats seront également invités à la Grande Finale, une occasion pour eux d'échanger avec certains des plus grands noms de la gastronomie mondiale.

Les trois prix qui complètent le prix existant de la S.Pellegrino Young Chef sont les suivants :

1. Prix Acqua Panna pour la connexion dans la gastronomie

Ce prix sera voté par les 12 mentors, un de chaque région, et sera décerné au chef dont le plat signature reflète le mieux le lien entre les différentes cultures. L'objectif du prix est de souligner la tendance croissante de la gastronomie mondiale de « Chefs sans frontières ».

2. Prix S.Pellegrino pour la responsabilité sociale

Ce prix sera décerné par un spécialiste international de la durabilité dans l'alimentation et récompensera le chef qui met en avant le plat illustrant le mieux le principe de la nourriture issue de pratiques socialement responsables.

3. Prix Food for Thought des amateurs de gastronomie

Ce prix sera voté par la communauté en ligne Fine Dining Lovers, les gourmets, les chefs et les amateurs de gastronomie du monde entier et sera décerné au jeune chef qui, à travers son plat, défendra le mieux sa conviction personnelle.

Les temps forts de la grande finale 2021 de la S.Pellegrino Young Chef seront disponibles sur les chaînes S.Pellegrino Young Chef Academy et Fine Dining Lovers.

Pour en savoir plus : https://www.sanpellegrinoyoungchefacademy.com/

À propos de S.Pellegrino et d'Acqua Panna

S.Pellegrino, Acqua Panna et Sanpellegrino Italian Sparkling Drinks sont des marques commerciales internationales de Sanpellegrino S.p.A., basée à Milan, en Italie. Distribués dans plus de 150 pays par l'intermédiaire de filiales et distributeurs sur les cinq continents, ces produits représentent l'excellence de la qualité du fait de leurs origines et symbolisent parfaitement le style italien dans le monde entier : une synthèse de plaisir, de santé et de bien-être. Fondée en 1899, Sanpellegrino S.p.A. est la première entreprise du secteur des boissons en Italie avec sa gamme d'eaux minérales, d'apéritifs non alcoolisés, de boissons et de thés glacés. En tant que grand producteur italien d'eau minérale, Sanpellegrino s'est toujours engagée à valoriser ce bien essentiel pour la planète, et travaille de manière responsable et passionnée pour garantir l'avenir de cette ressource.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1640034/S_Pellegrino_12_Finalists.jpg

SOURCE Sanpellegrino Group