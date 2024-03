Das Texas Cardiac Arrhythmia Institute am St. David's Medical Center veranstaltet die internationale Konferenz über komplexe Herzrhythmusstörungen

EPLive 2024 ist eine zweitägige Konferenz, an der die weltweit führenden Experten für kardiale Elektrophysiologie teilnehmen

AUSTIN, Texas, 27. März 2024 /PRNewswire/ -- Am 18. und 19. April 2024 wird das Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) am St. David's Medical Center sein siebtes internationales Symposium über komplexe Herzrhythmusstörungen, EPLive 2024, ausrichten.

EPLive ist eine intensive, zweitägige Fortbildungsveranstaltung für Ärzte, Krankenschwestern und -pfleger, die sich mit der Behandlung komplexer Herzrhythmusstörungen befassen, bei denen das Herz in einem unregelmäßigen oder abnormen Rhythmus schlägt. Live-Fälle, die mit Expertenkommentaren aus dem hochmodernen elektrophysiologischen Zentrum im St. David's Medical Center übertragen werden, dienen als primäres Lehrmittel.

„Das Texas Cardiac Arrythmia Institute fühlt sich geehrt, die weltweit führenden Experten für kardiale Elektrophysiologie zusammenzubringen, um Live- und aufgezeichnete Fälle zu präsentieren, die die Errungenschaften und die Zukunft unseres Fachgebiets zeigen", sagte Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., kardiale Elektrophysiologe und leitender medizinischer Direktor des TCAI und EPLive-Kursleiter. „Die Fälle, die Fortschritte bei der Behandlung von Herzrhythmusstörungen aufzeigen, werden dazu beitragen, die Ergebnisse für die Patienten weltweit weiter zu verbessern."

Herzrhythmusstörungen werden durch Probleme mit dem elektrischen System des Herzens verursacht. Während viele Herzrhythmusstörungen mit modernen Ablationsverfahren behandelt werden, bei denen extreme Hitze oder Kälte eingesetzt wird, um die mit den Herzrhythmusstörungen verbundenen Zielbereiche zu zerstören, wird sich EPLive auf die gepulste Feldablation (PFA) konzentrieren. Diese Form der Ablation, der neueste Fortschritt in der Elektrophysiologie, erzeugt hochfrequente elektrische Impulse, um die Muskelzellen anzugreifen, die unregelmäßige Herzrhythmen verursachen, ohne dabei übermäßige Hitze oder Kälte zu verwenden. Der nicht-thermische Ansatz schädigt das umliegende Gewebe nicht und verbessert daher die Ergebnisse für den Patienten.

Fälle von Vorhofflimmern (A Fib), einschließlich PFA, bilden eine der vier Sektionen der Konferenz. EPLive wird auch Fälle von ventrikulärer Tachykardie (VT), Fälle und Geräte zum Verschluss des linken Vorhofohrs (LAA) sowie neue Technologien vorstellen. Die Sitzungen bestehen aus einer Kombination von Live- und aufgezeichneten Fällen vom TCAI und einigen der weltweit führenden Zentren: Cleveland Clinic, Houston Methodist, Kansas City Heart Rhythm Institute, Massachusetts General, MedStar Health (Washington, D.C.), Mt. Sinai Hospital (New York), Mozina Heart Center (Italien), St. Bernard's Heart and Vascular Center (Arkansas), UC Health Center (Colorado), University of Chicago Medicine, University of Pennsylvania, University of Texas Southwestern Medical Center und Vancouver General Hospital (Kanada).

Die Konferenz wird sich auch auf eine Reihe von Zielen konzentrieren, darunter:

Ermittlung von Verfahren zur Verringerung von Komplikationen und zur Förderung von Sicherheitsmaßnahmen für Patienten bei der A-Fib-Ablation und anderen Herzrhythmusstörungen.

Demonstration des Verständnisses der neuesten Erkenntnisse und Leitlinien für das Management von Herzrhythmusstörungen und die Behandlung mit neuen Technologien.

Anwendung von Ansätzen, die die neuen Technologien nachweislich am besten nutzen, um die klinischen Ergebnisse zu optimieren.

Identifizierung von Prozessen, die von der Integration neuer Technologien profitieren können und sicherere Verfahren für den Patienten fördern.

Identifizierung von Verfahren zur Verringerung von Komplikationen und zur Förderung von Sicherheitsmaßnahmen für den Patienten bei der Extraktion von Elektroden bei komplexen Herzgeräteimplantaten.

Neben Dr. Natale werden bei EPLive auch mehrere TCAI-Ärzte Vorträge halten, darunter der Co-Direktor des Kurses, Dr. Amin Al-Ahmad, Dr. Mohamed Bassiouny, Dr. David Burkland, Dr. Robert Canby, Dr. Joseph Gallinghouse, Dr. Rodney Horton, Dr. Patrick Hranitzky, und Dr. Jason Zagrodzky.

Ärzte erhalten auf der Konferenz maximal 14,5 American Medical Association (AMA) Physician's Recognition Award (PRA) Category 1 Credit™ Stunden.

Das Texas Cardiac Arrhythmia Institute verfügt über das führende Zentrum für robotergestützte Elektrophysiologie in Nordamerika. Das 2019 eröffnete 72.000 Quadratmeter große Zentrum umfasst sechs elektrophysiologische Labore, die mit fortschrittlicher Technologie für die Behandlung komplexer Herzrhythmusstörungen ausgestattet sind. Das Team des Instituts aus weltweit anerkannten Ärzten ist eine der größten elektrophysiologischen Praxen in den Vereinigten Staaten und bietet unvergleichliche Erfahrung, Fachwissen und außergewöhnliche Pflege.

