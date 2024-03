Texaský inštitút srdcových arytmií v zdravotníckom centre svätého Davida bude hostiť medzinárodnú konferenciu o komplexných srdcových arytmiách

EPLive 2024 je dvojdňová konferencia, na ktorej sa zúčastňujú najlepší svetoví odborníci na srdcovú elektrofyziológiu

AUSTIN, Texas, 27. marca 2024 /PRNewswire/ -- V dňoch 18. a 19. apríla 2024 bude Texaský inštitút srdcových arytmií (TCAI) pri Lekárskom centre svätého Davida organizovať siedme medzinárodné sympózium o komplexných arytmiách EPLive 2024.

EPLive je intenzívne dvojdňové vzdelávacie stretnutie pre lekárov, diplomované zdravotné sestry a príbuzných zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa zaujímajú o liečbu komplexnej srdcovej arytmie, teda stavu, pri ktorom srdce bije nepravidelným alebo abnormálnym rytmom. Ako hlavný nástroj výučby budú slúžiť živé prípady, ktoré sa budú vysielať s odborným komentárom z najmodernejšieho elektrofyziologického centra v zdravotníckom centre svätého Davida.

„Texaský inštitút srdcových arytmií má tú česť spojiť popredných svetových odborníkov na srdcovú elektrofyziológiu, aby prezentovali živé a nahrané prípady, ktoré prezentujú úspechy a budúcnosť nášho odboru.," povedal Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., srdcový elektrofyziológ a výkonný lekársky riaditeľ TCAI a riaditeľ kurzu EPLive. „Prípady, ktoré poukazujú na pokroky v liečbe srdcových arytmií, pomôžu ďalej zlepšovať výsledky pacientov na celom svete."

Príčinou srdcových arytmií sú problémy s elektrickým systémom srdca. Zatiaľ čo mnohé srdcové arytmie sa liečia pomocou moderných ablačných postupov, ktoré sa spoliehajú na extrémne teplo alebo chlad, aby zničili cielené oblasti spojené s abnormálnym srdcovým rytmom, program EPLive sa zameria na abláciu pulzným poľom (PFA). Táto forma ablácie, najnovší pokrok v elektrofyziológii, vytvára vysokofrekvenčné elektrické impulzy na útok na svalové bunky, ktoré spôsobujú nepravidelný srdcový rytmus, bez použitia nadmerného tepla alebo chladu. Netermálny prístup nepoškodzuje okolité tkanivo, a preto zlepšuje výsledky u pacientov.

Prípady fibrilácie predsiení (A Fib) vrátane PFA predstavujú jednu zo štyroch sekcií konferencie. Na EPLive budú predstavené aj prípady ablácie komorovej tachykardie (VT), prípady a zariadenia na uzatváranie ľavej predsiene (LAA) a nové technológie. Sedenia pozostávajú z kombinácie živých a nahraných prípadov z TCAI a niektorých popredných svetových centier: Cleveland Clinic, Houston Methodist, Kansas City Heart Rhythm Institute, Massachusetts General, MedStar Health (Washington, D.C.), Mt. Sinai Hospital (New York), Mozina Heart Center (Taliansko), St. Bernard's Heart and Vascular Center (Arkansas), UC Health Center (Colorado), University of Chicago Medicine, University of Pennsylvania, University of Texas Southwestern Medical Center a Vancouver General Hospital (Kanada).

Konferencia sa zameria aj na rôzne ciele vrátane týchto:

Identifikácia postupov na zníženie komplikácií a podporu bezpečnostných opatrení pre pacientov počas ablácie A Fib a iných srdcových arytmií.

Preukázanie znalosti najnovších dôkazov a usmernení v oblasti liečby arytmie a liečby pomocou nových technológií.

Uplatňovanie prístupov, ktoré najlepšie využívajú nové technológie preukázané na optimalizáciu klinických výsledkov.

Identifikácia procesov, ktoré môžu profitovať z integrácie nových technológií a podporiť bezpečnejšie postupy pre pacienta.

Identifikácia postupov na zníženie komplikácií a podporu bezpečnostných opatrení pre pacienta počas komplexných extrakcií olovených implantátov srdcových zariadení.

Spolu s doktorom Nataleom vystúpia v rámci EPLive aj viacerí lekári TCAI, vrátane spoluriaditeľa kurzu Amin Al-Ahmad, M.D., Mohamed Bassiouny, M.D., David Burkland, M.D., Robert Canby, M.D., Joseph Gallinghouse, M.D., Rodney Horton, M.D., Patrick Hranitzky, M.D., a Jason Zagrodzky, M.D.

Lekári na konferencii získajú maximálne 14,5 hodín ocenenia American Medical Association (AMA) Physician's Recognition Award (PRA) kategórie 1 Credit™.

Texaský inštitút srdcových arytmií ponúka vedúce robotické elektrofyziologické centrum v Severnej Amerike. Centrum s rozlohou 72 000 metrov štvorcových, ktoré bolo otvorené v roku 2019, zahŕňa šesť elektrofyziologických laboratórií vybavených pokročilou technológiou na liečbu komplexných arytmií. Tím svetoznámych lekárov inštitútu je jedným z najväčších elektrofyziologických pracovísk v Spojených štátoch a poskytuje jedinečné skúsenosti, odbornosť a výnimočnú starostlivosť.

Viac informácií nájdete na stránke EP-Live.com.

Kontakt pre médiá: ECPR Texas

Matt Grilli

[email protected]

(630) 800-9533