Teksański Instytut Arytmii Serca przy Centrum Medycznym St. David's będzie gospodarzem międzynarodowego sympozjum poświęconego zaburzeniom rytmu serca w złożonej postaci

EPLive 2024 to dwudniowa konferencja, która przyciąga wiodących światowych ekspertów w dziedzinie elektrofizjologii serca.

AUSTIN, Teksas, 27 marca 2024 r. /PRNewswire/ -- W dniach 18 i 19 kwietnia 2024 roku Teksański Instytut Arytmii Serca (ang. Texas Cardiac Arrhythmia Institute - TCAI) przy Centrum Medycznym St. David's będzie gospodarzem siódmego międzynarodowego sympozjum poświęconego zaburzeniom rytmu serca w złożonej postaci - EPLive 2024.

EPLive to intensywne, trwające dwa dni sympozjum skierowane do lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia, którzy są zainteresowani leczeniem zaburzeń rytmu serca w złożonej postaci, czyli stanów, w których serce bije nieregularnym lub nieprawidłowym rytmem. Podstawowym narzędziem szkoleniowym będzie analiza przypadków transmitowanych na żywo z nowoczesnego Centrum Elektrofizjologii przy Centrum Medycznym St. David's, opatrzona komentarzem ekspertów.

„To zaszczyt dla Teksańskiego Instytutu Arytmii Serca, że możemy zgromadzić wiodących światowych ekspertów w dziedzinie elektrofizjologii serca, aby zaprezentować nagrania i przeanalizować na żywo konkretne przypadki, które pokazują osiągnięcia i przyszłość naszej dziedziny" - powiedział dr Andrea Natale, członek Stowarzyszenia Zaburzeń Rytmu Serca, Amerykańskiego Kolegium Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, kardiolog elektrofizjolog i dyrektor medyczny TCAI oraz dyrektor wydarzenia EPLive. „Przypadki, które ukazują postępy w leczeniu arytmii serca, przyczynią się do dalszej poprawy wyników leczenia u pacjentów na całym świecie".

Arytmie serca wynikają z problemów w obrębie układu przewodzącego serca. Wiele arytmii serca leczy się za pomocą nowoczesnych zabiegów ablacji, które polegają na wypalaniu lub zmrażaniu tych obszarów, które wiążą się z nieregularnym biciem serca. Sympozjum EPLive będzie poświęcone ablacji pulsacyjnym polem elektrycznym (ang. pulse field ablation - PFA). Ta forma ablacji, stanowiąca najnowsze osiągnięcie w dziedzinie elektrofizjologii, polega na wytwarzaniu impulsów elektrycznych o wysokiej częstotliwości i kierowaniu ich do tych obszarów mięśnia sercowego, które powodują nieregularne rytmy serca, bez użycia nadmiernego ciepła lub zimna. Podejście nietermiczne pozwala uniknąć uszkodzenia otaczających tkanek, a tym samym poprawia wyniki leczenia pacjentów.

Ablacja w leczeniu migotania przedsionków (A Fib), w tym PFA, stanowić będzie jeden z czterech bloków tematycznych. Podczas EPLive omówione zostaną również przypadki ablacji w leczeniu częstoskurczu komorowego (VT), przypadki zamknięcia uszka lewego przedsionka (LAA), a także urządzenia i nowe technologie. W ramach poszczególnych bloków odbędzie się analiza przypadków na żywo wraz z projekcją nagrań z TCAI oraz z wiodących ośrodków na świecie, takich jak: Cleveland Clinic, Houston Methodist, Kansas City Heart Rhythm Institute, Massachusetts General, MedStar Health (Waszyngton), Mt. Sinai Hospital (Nowy Jork), Mozina Heart Center (Włochy), St. Bernard's Heart and Vascular Center (Arkansas), UC Health Center (Kolorado), University of Chicago Medicine, University of Pennsylvania, University of Texas Southwestern Medical Center i Vancouver General Hospital (Kanada).

Podczas konferencji realizowane będą również następujące cele:

Wskazanie procesów zmniejszających powikłania i zwiększających bezpieczeństwo pacjenta podczas ablacji w leczeniu migotania przedsionków i innych zaburzeń pracy serca.

Zapoznanie się z najnowszymi dowodami i wytycznymi odnośnie do postępowania w przypadku arytmii i leczenia za pomocą nowych technologii.

Stosowanie metod, które najlepiej wykorzystują nowe technologie w celu optymalizacji wyników klinicznych.

Identyfikowanie procesów, w ramach których można wykorzystać integrację nowych technologii i promować procedury bezpieczniejsze dla pacjenta.

Wskazanie procesów zmniejszających powikłania i zwiększających bezpieczeństwo pacjenta podczas skomplikowanych zabiegów usuwania elektrod.

Oprócz wystąpienia doktora Natale, podczas EPLive prezentacje przeprowadzą lekarze z TCAI, w tym współdyrektor wydarzenia, dr Amin Al-Ahmad, a także dr Mohamed Bassiouny, dr David Burkland, dr Robert Canby, dr Joseph Gallinghouse, dr Rodney Horton, dr Patrick Hranitzky i dr Jason Zagrodzky.

Podczas konferencji lekarze będą mogli uzyskać maks. 14,5 godziny w ramach akredytacji American Medical Association (AMA) Physician's Recognition Award (PRA) Category 1 Credit™.

Teksański Instytut Arytmii Serca posiada wiodące w Ameryce Północnej zrobotyzowane centrum elektrofizjologii. Centrum o powierzchni 72 tysięcy stóp kwadratowych, które zostało otwarte w 2019 roku, obejmuje sześć pracowni elektrofizjologii wyposażonych w zaawansowaną technologię do leczenia zaburzeń rytmu serca w złożonej postaci. Zespół światowej sławy lekarzy zatrudnionych w Instytucie stanowi jeden z największych zespołów elektrofizjologii w Stanach Zjednoczonych, zapewniając niezrównane doświadczenie, wiedzę i wyjątkową jakość opieki medycznej.

Więcej informacji na stronie: EP-Live.com.

KONTAKT: ECPR Texas

Matt Grilli

e-mail: [email protected]

tel. (630) 800-9533