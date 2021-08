Das von Clearlake und Siris unterstützte Unternehmen Newfold Digital erwirbt Yoast, um Kunden zu helfen, online auffindbar zu sein

Führendes SEO-WordPress-Plugin erweitert das robuste Produktportfolio von Newfold Digital

JACKSONVILLE, Fla., Aug. 13, 2021 /PRNewswire/ -- Newfold Digital , ein führender Anbieter von Webtechnologie, der von der Clearlake Capital Group, L.P. unterstützt wird. (zusammen mit seinen Tochtergesellschaften „Clearlake") und Siris Capital Group, LLC, hat das Unternehmen Yoast den führenden Anbieter von Plugins zur Suchmaschinenoptimierung (SEO) für WordPress, übernommen. Die Übernahme ist Teil der langfristigen Strategie von Newfold Digital, Kunden von Newfold Digital mit erstklassigen Webpräsenz-Tools und -Services zu verbinden, um den Online-Erfolg in einer digitalen Welt zu fördern.

„SEO ist ein wachsender Bedarf in unserem Kundenstamm und essentiell für den Online-Erfolg, besonders da wir sehen, dass immer mehr Unternehmen ihre Online-Präsenz erweitern", sagte Sharon Rowlands, Präsidentin und CEO von Newfold Digital. „Yoast ist eine bekannte und angesehene Marke in der WordPress-Community. Wir freuen uns, sie in der Newfold-Familie willkommen zu heißen und sie dabei zu unterstützen, die SEO zu verbessern und die Besucherzahlen unseres wachsenden Kundenstamms zu steigern."

Yoast ist ein WordPress-Plugin, das mehr als 12 Millionen Websites unterstützt. Das Plugin hilft Website-Besitzern, mehr Besucher von Suchmaschinen wie Google und Bing zu generieren, das Engagement der Leser zu erhöhen und mehr Besucher von sozialen Medien anzuziehen. Außerdem bietet die Marke eine solide Online-Akademie mit SEO-Schulungen an. Mit der Expertise von Yoast wird Newfold Digital sein SEO-Angebot erweitern, um die fast sieben Millionen Kunden des Unternehmens besser bedienen zu können.

„Wir freuen uns, mit Newfold Digital zusammenzuarbeiten, um unsere Mission von SEO für jedermann fortzusetzen, indem wir das führende globale Portfolio von Webpräsenzmarken nutzen", sagte Marieke van de Rakt, CEO von Yoast. „Wir sind zuversichtlich, dass die Stärke und Führung, die Newfold Digital bietet, dazu beitragen wird, dass Yoast für viele Jahre das meistgenutzte SEO-Plugin für WordPress bleibt und zukünftige Innovationen vorantreiben wird."

Yoast wird weiterhin den gleichen hervorragenden Service bieten wie seit Jahren, während es sich dem Markenportfolio von Newfold Digital anschließt, zu dem auch Bluehost, Web.com, Domain.com und Network Solutions gehören. Alle Yoast-Mitarbeiter, einschließlich des Führungsteams, werden zu Newfold Digital wechseln.

„Wir freuen uns, Yoast in der Newfold Digital-Familie willkommen zu heißen", so James Pade, Partner, Clearlake, und Tyler Sipprelle, Managing Director bei Siris. „Wir möchten, dass Newfold Digital der Partner der Wahl für Unternehmen ist, die mit einem etablierten Marktführer in diesem Bereich zusammenarbeiten wollen, wenn sie ihre nächste Wachstumsphase anstreben."

RBC Capital Markets diente als Finanzberater und Morrison & Foerster LLP fungierte als Rechtsberater von Yoast. Raymond James fungierte als Finanzberater und Sidley Austin LLP als Rechtsbeistand von Newfold Digital.

Über Newfold Digital

Newfold Digital ist ein führendes Webtechnologie-Unternehmen mit fast sieben Millionen Kunden weltweit. Gegründet im Jahr 2021 durch den Zusammenschluss der führenden Webdienstleister Endurance Web Presence und Web.com Group, umfasst unser Markenportfolio Bluehost, CrazyDomains, HostGator, Network Solutions, Register.com, Web.com und viele andere. Wir helfen Kunden jeder Größe beim Aufbau einer digitalen Präsenz, die Ergebnisse liefert. Mit unserem umfangreichen Produktangebot und unserem persönlichen Support sind wir stolz darauf, mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, um ihre Anforderungen an die Online-Präsenz zu erfüllen. Erfahren Sie mehr über Newfold Digital unter Newfold.com .

Über Yoast

Yoast wurde 2010 gegründet und ist eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in der WordPress-Branche. Yoast SEO, das bekannte Plugin für WordPress mit über 12 Millionen aktiven Installationen, ist das Flaggschiffprodukt von Yoast. Das in den Niederlanden ansässige Unternehmen Yoast macht es für jeden einfacher, großartige Ergebnisse mit seinen Websites zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter: yoast.com .

Über Clearlake

Die 2006 gegründete Clearlake Capital Group, L.P. ist eine Investmentgesellschaft, die integrierte Geschäfte in den Bereichen Private Equity, Kredite und andere damit verbundene Strategien betreibt. Mit einem sektororientierten Ansatz versucht das Unternehmen, mit erfahrenen Managementteams zusammenzuarbeiten, indem es geduldiges, langfristiges Kapital für dynamische Unternehmen bereitstellt, die von Clearlakes Ansatz zur operativen Verbesserung, O.P.S.® , profitieren können. Die Hauptzielsektoren des Unternehmens sind Technologie, Industrie und Konsumgüter. Clearlake verfügt derzeit über ein verwaltetes Vermögen von rund 39 Milliarden US-Dollar, und die leitenden Investmentmanager haben über 300 Investitionen geleitet oder mit geleitet. Das Unternehmen hat Büros in Santa Monica und Dallas. Weitere Informationen finden Sie unter www.clearlake.com und auf Twitter @ClearlakeCap.

Über Siris

Siris ist ein führendes Private-Equity-Unternehmen, das in erster Linie in ausgereifte Technologie- und Telekommunikationsunternehmen mit unternehmenskritischen Produkten und Dienstleistungen investiert, die sich Veränderungen in der Branche oder anderen grundlegenden Änderungen gegenübersehen. Die Entwicklung von firmeneigener Forschung durch Siris zur Ermittlung von Chancen und die umfassende Zusammenarbeit mit seinen geschäftsführenden Gesellschaftern sind ein wesentlicher Bestandteil des Firmenansatzes. Die geschäftsführenden Gesellschafter von Siris sind erfahrene leitende Angestellte, die sich aktiv an Schlüsselaspekten des Transaktionslebenszyklus beteiligen, um Chancen zu erkennen und den strategischen und betrieblichen Wert zu steigern. Siris hat seinen Sitz in New York und im Silicon Valley und hat kumulative Kapitalzusagen in Höhe von fast 6 Milliarden USD erhalten. www.siris.com .

