Het door Clearlake en Siris ondersteunde Newfold Digital neemt Yoast over om klanten te helpen online gevonden te worden

Toonaangevende SEO WordPress plug-in geeft boost aan Newfold Digital's robuuste productportefeuille

JACKSONVILLE, Florida, 13 augustus 2021 /PRNewswire/ -- Newfold Digital, een toonaangevende aanbieder van webtechnologie heeft, met steun van Clearlake Capital Group, L.P. (samen met zijn dochterondernemingen, "Clearlake") en Siris Capital Group, LLC, Yoast, de toonaangevende aanbieder van SEO (zoekmachineoptimalisatie) plug-ins voor WordPress, overgenomen. De overname maakt deel uit van de langetermijnstrategie van Newfold Digital om klanten van Newfold Digital te verbinden met eersteklas tools en diensten om hun online aanwezigheid en hun succes in een digitale wereld te optimaliseren.

"SEO is een groeiende behoefte bij ons klantenbestand en van cruciaal belang voor online succes, zeker nu steeds meer bedrijven hun online aanwezigheid vergroten", aldus Sharon Rowlands, President en CEO van Newfold Digital. "Yoast is een bekend en gerespecteerd merk in de WordPress-gemeenschap. We zijn verheugd hen in de Newfold-familie te verwelkomen en te helpen SEO te verbeteren en klanten toe te voegen aan ons groeiende klantenbestand."

Yoast is een WordPress plug-in die meer dan 12 miljoen websites ondersteunt. Met de plug-in kunnen website-eigenaars meer bezoekers genereren via zoekmachines als Google en Bing, lezers meer betrokken maken en meer bezoekers via sociale media krijgen. Daarnaast verzorgt het merk een robuuste online academie met SEO-opleidingen. Met de expertise van Yoast wil Newfold Digital zijn SEO-aanbod uitbreiden om de bijna zeven miljoen klanten van het bedrijf beter van dienst te zijn.

"We zijn verheugd ons aan te sluiten bij Newfold Digital. Zo kunnen we onze missie voortzetten om SEO voor iedereen beschikbaar te maken door gebruik te maken van het toonaangevende wereldwijde portfolio van hostingbedrijven", aldus Marieke van de Rakt, CEO van Yoast. "We hebben er alle vertrouwen in dat de kracht en het leiderschap van Newfold Digital ervoor zorgt dat Yoast nog vele jaren de meest gebruikte SEO plug-in voor WordPress blijft en in de toekomst innovatie mogelijk maakt."

Yoast blijft dezelfde geweldige service leveren die het al jaren levert, ook nadat het deel gaat uitmaken van Newfold Digital's merkenportefeuille waartoe bijvoorbeeld ook Bluehost, Web.com, Domain.com en Network Solutions behoren. Alle medewerkers van Yoast, dus ook het leidinggevende team, zullen overstappen naar Newfold Digital.

"We zijn verheugd Yoast welkom te mogen heten bij de Newfold Digital-familie", aldus James Pade, partner bij Clearlake, en Tyler Sipprelle, Managing Director bij Siris. "We willen dat Newfold Digital de voorkeurspartner is voor hostingbedrijven die samen willen werken met een gevestigde leider terwijl ze op weg zijn naar hun volgende groeifase."

RBC Capital Markets was de financieel adviseur en Morrison & Foerster LLP trad op als juridisch raadsman van Yoast. Raymond James was de financieel adviseur en Sidley Austin LLP trad op als juridisch raadsman van Newfold Digital.

Over Newfold Digital

Newfold Digital is een toonaangevend webtechnologiebedrijf dat wereld bijna zeven miljoen klanten bedient. We zijn ontstaan in 2021 door het samengaan van toonaangevende webserviceproviders Endurance Web Presence en Web.com Group. Tot onze merkenportefeuille behoren Bluehost, CrazyDomains, HostGator, Network Solutions, Register.com, Web.com en vele andere. Wij helpen klanten van elke omvang een digitale aanwezigheid op te bouwen die resultaat oplevert. We hebben een uitgebreid productaanbod en bieden gepersonaliseerde ondersteuning. We zijn trots op de samenwerking met onze klanten om aan hun behoeften op het gebied van online aanwezigheid tegemoet te komen. Lees meer over Newfold Digital op Newfold.com.

Over Yoast

Yoast is opgericht in 2010 en is een van de snelst groeiende bedrijven in de WordPress-sector. Yoast SEO, de bekende plug-in voor WordPress, is met zijn ruim 12 miljoen actieve gebruikers het belangrijkste product van Yoast. Het in Nederland gevestigde Yoast maakt het voor iedereen makkelijker om goede resultaten uit hun websites te halen. Kijk voor meer informatie op yoast.com.

Over Clearlake

Het in 2006 opgerichte Clearlake Capital Group, L.P. is een investeringsbedrijf dat geïntegreerde bedrijven exploiteert via private equity-, krediet- en andere gerelateerde strategieën. Met een sectorgerichte aanpak wil het bedrijf samenwerken met ervaren managementteams door geduldig kapitaal op lange termijn te verstrekken aan dynamische bedrijven die baat kunnen hebben bij Clearlake's operationele verbeteringsaanpak, O.P.S.® De belangrijkste doelsectoren van het bedrijf zijn technologie, industrie en consumenten. Clearlake heeft momenteel ongeveer $ 39 miljard aan activa onder beheer en zijn belangrijkste investeringsprincipes hebben geleid of mede geleid tot meer dan 300 investeringen. Het bedrijf heeft vestigingen in Santa Monica en Dallas. Meer informatie is beschikbaar op www.clearlake.com en op Twitter @ClearlakeCap.

Over Siris

Siris is een toonaangevend private equity-bedrijf dat met name investeert in volwassen technologie- en telecommunicatiebedrijven met bedrijfskritische producten en diensten, die te maken hebben met veranderingen in hun sector of met andere belangrijke transities. Integrale onderdelen van de aanpak van Siris zijn de ontwikkeling van eigen onderzoek om kansen te identificeren en de uitgebreide samenwerking met zijn uitvoerende partners. De uitvoerende partners van Siris zijn ervaren senior executives die actief deelnemen aan de belangrijkste onderdelen van de transactiecyclus om te helpen kansen te identificeren en strategische en operationele waarde te stimuleren. Siris is gevestigd in New York en Silicon Valley en heeft bijna $ 6 miljard aan cumulatieve kapitaaltoezeggingen gerealiseerd. www.siris.com.

Mediacontacten

Voor Newfold Digital:

Emily Watkins

[email protected]

Voor Clearlake:

Jennifer Hurson

Lambert & Co.

845-507-0571

[email protected]

Voor Siris:

Dana Gorman / Blair Hennessy

Abernathy MacGregor

212-371-5999

[email protected] / [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1593752/Newfold_Digital_Logo.jpg

Related Links

http://www.newfold.com



SOURCE Newfold Digital