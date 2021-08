Newfold Digital, avec le soutien de Clearlake et de Siris, acquiert Yoast pour aider ses clients à optimiser leur présence en ligne

Le principal plug-in SEO pour WordPress renforce le solide portefeuille de produits de Newfold Digital

JACKSONVILLE, Floride, 13 août 2021 /PRNewswire/ -- Newfold Digital, fournisseur de technologies web de premier plan, avec le soutien de Clearlake Capital Group, L.P. (avec ses sociétés affiliées, « Clearlake »), et de Siris Capital Group, LLC, a acquis Yoast, le principal fournisseur de plug-ins d'optimisation des moteurs de recherche (SEO) pour WordPress. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie à long terme de Newfold Digital, qui vise à mettre à la disposition de ses clients des outils et des services de présence en ligne de classe mondiale afin de favoriser leur succès en ligne dans un monde numérique.

« L'optimisation des moteurs de recherche est un besoin croissant de notre clientèle et est essentielle au succès en ligne, d'autant plus que nous voyons de plus en plus d'entreprises renforcer leur présence en ligne », a déclaré Sharon Rowlands, présidente et directrice générale de Newfold Digital. « Yoast est une marque réputée et respectée dans la communauté WordPress. Nous sommes ravis de les accueillir dans la famille Newfold et de les aider à améliorer l'optimisation des moteurs de recherche et à attirer des visiteurs dans notre base de clients en pleine expansion. »

Yoast est un plug-in WordPress installé sur plus de 12 millions de sites web. Ce plug-in aide les propriétaires de sites Web à obtenir plus de visiteurs à partir des moteurs de recherche tels que Google et Bing, à accroître l'engagement des lecteurs et à attirer plus de visiteurs depuis les médias sociaux. En outre, la marque propose une solide académie en ligne avec des cours de formation à l'optimisation des moteurs de recherche. Grâce à l'expertise de Yoast, Newfold Digital cherchera à étendre ses offres d'optimisation des moteurs de recherche afin de mieux servir les quelque sept millions de clients de la société.

Nous sommes ravis de rejoindre Newfold Digital pour poursuivre notre mission d'optimisation des moteurs de recherche pour tous en tirant parti du portefeuille mondial de marques de présence en ligne », a déclaré Marieke van de Rakt, PDG de Yoast. « Nous sommes convaincus que la force et le leadership de Newfold Digital permettront à Yoast de rester le plug-in SEO pour WordPress le plus utilisé pendant de nombreuses années et favoriseront les innovations futures. »

Yoast continuera à offrir le même service de qualité qu'elle offre depuis des années tout en rejoignant le portefeuille des marques de Newfold Digital, notamment Bluehost, Web.com, Domain.com et Network Solutions. Tous les employés de Yoast, y compris son équipe de direction, rejoindront Newfold Digital.

« Nous sommes ravis d'accueillir Yoast dans la famille Newfold Digital », ont déclaré James Pade, associé de Clearlake, et Tyler Sipprelle, directeur général de Siris. « Nous voulons que Newfold Digital soit le partenaire de choix pour les entreprises de présence en ligne qui souhaitent travailler avec un leader établi dans ce secteur, dans leur quête de la prochaine étape de croissance. »

RBC Capital Markets a agi en tant que conseiller financier et Morrison & Foerster LLP en tant que conseiller juridique auprès de Yoast. Raymond James a agi en tant que conseiller financier et Sidley Austin LLP en tant que conseiller juridique de Newfold Digital.

À propos de Newfold Digital

Newfold Digital est un important fournisseur de technologies web qui compte près de sept millions de clients dans le monde. Fondée en 2021 suite à la fusion des fournisseurs de services web de premier plan Endurance Web Presence et Web.com Group, notre portefeuille de marques comprend : Bluehost, CrazyDomains, HostGator, Network Solutions, Register.com, Web.com et bien d'autres. Nous aidons les clients de toutes tailles à établir une présence numérique qui produit des résultats. Grâce à notre vaste gamme de produits et à notre assistance personnalisée, nous sommes fiers de collaborer avec nos clients pour répondre à leurs besoins en matière de présence en ligne. Pour en savoir plus sur Newfold Digital, veuillez consulter le site Newfold.com.

À propos de Yoast

Yoast a été fondée en 2010 et est l'une des entreprises à la croissance la plus rapide dans le secteur de WordPress. Yoast SEO, le célèbre plug-in pour WordPress qui compte plus de 12 millions d'installations actives, est le produit phare de Yoast. Basée aux Pays-Bas, Yoast permet à tous les utilisateurs d'obtenir plus facilement d'excellents résultats de leurs sites Web. Pour plus d'informations, consultez le site yoast.com.

À propos de Clearlake

Clearlake Capital Group, L.P. est une société d'investissement fondée en 2006 qui exploite des entreprises intégrées dans le domaine du capital-investissement, du crédit et d'autres stratégies connexes. Se fondant sur une approche orientée vers différents secteurs, elle entend s'associer à des équipes d'encadrement de tout premier plan en offrant des capitaux patients à long terme à des entreprises dynamiques qui peuvent tirer parti de l'approche d'amélioration opérationnelle de Clearlake, O.P.S.® Les principaux secteurs ciblés par la société sont la technologie, l'industrie et la grande consommation. Clearlake compte actuellement environ 39 milliards de dollars en actifs sous son contrôle, et ses principaux responsables de l'investissement ont dirigé ou codirigé plus de 300 investissements. La société a des bureaux à Santa Monica et à Dallas. Plus d'informations sont disponibles sur le site www.clearlake.com et sur Twitter @ClearlakeCap.

À propos de Siris

Siris est une société de capital-investissement de premier plan qui investit principalement dans des entreprises de technologie et de télécommunications bien établies offrant des produits et des services essentiels et faisant face à des changements dans l'industrie ou à d'autres transitions importantes. Elle met au point des recherches exclusives visant à cerner les possibilités et collabore largement avec ses associés directeurs, ce qui fait partie intégrante de son approche. Les associés directeurs de Siris sont des cadres supérieurs expérimentés qui participent activement à des aspects clés pendant tout le cycle d'une opération financière pour aider à déterminer les possibilités et à promouvoir la valeur stratégique et opérationnelle. Siris possède des bureaux à New York ainsi que dans la Silicon Valley et a recueilli près de 6 milliards de dollars en engagements de capitaux cumulés. www.siris.com.

Contacts pour les médias

Pour Newfold Digital :

Emily Watkins

[email protected]

Pour Clearlake :

Jennifer Hurson

Lambert & Co.

845-507-0571

[email protected]

Pour Siris :

Dana Gorman / Blair Hennessy

Abernathy MacGregor

212-371-5999

[email protected] / [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1593752/Newfold_Digital_Logo.jpg

Related Links

http://www.newfold.com



SOURCE Newfold Digital