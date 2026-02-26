DataJoint bringt eine agentenbasierte KI-Steuerungsschicht für wissenschaftliche Arbeitsabläufe auf den Markt und ermöglicht damit vertretbare und reproduzierbare KI in regulierten Forschungs- und Entwicklungsbereichen

Unternehmen präsentiert sich auf der PMWC 2026 und dem Lab of the Future USA Congress

HOUSTON, 26. Februar 2026 /PRNewswire/ -- DataJoint gab heute die Einführung von DataJoint agentenbasierter KI bekannt, einer kontrollierten Ausführungsebene für wissenschaftliche Arbeitsabläufe, die einen halbautonomen KI-Betrieb auf streng strukturierten, herkunftsreichen Daten ermöglicht.

Da pharmazeutische und akademische Einrichtungen ihre Investitionen in generative und agentenbasierte KI zur Förderung von Innovationen beschleunigen, sehen sich viele mit einer entscheidenden Einschränkung konfrontiert: KI-Systeme, die auf fragmentierten, unzureichend beschriebenen wissenschaftlichen Daten trainiert wurden, können ihre Ergebnisse nicht zuverlässig reproduzieren, überprüfen oder verteidigen. In regulierten Forschungsumgebungen führt dieser Mangel an Kontext zu erheblichen wissenschaftlichen und operativen Risiken.

DataJoint geht dieses Problem an der Wurzel an.

Die Plattform erfasst multimodale wissenschaftliche Daten in genau definierten, miteinander verbundenen Frameworks und bettet dabei umfangreiche Metadaten und die vollständige rechnerische Herkunft an jedem Punkt des Versuchsergebnisses ein. Indem DataJoint KI-Agenten auf dieser kontextreichen Grundlage aufbaut, ermöglicht es die automatisierte Ausführung von Arbeitsabläufen unter Wahrung der Reproduzierbarkeit, Rückverfolgbarkeit und Entscheidungsverantwortlichkeit.

„Wissenschaftliche KI ist nur so vertrauenswürdig wie die ihr zugrunde liegende Datenbasis", sagt Jim Olson, CEO von DataJoint. „Wir haben DataJoint entwickelt, um sicherzustellen, dass jede KI-gesteuerte Erkenntnis auf einer strukturierten Herkunft und einem rechnerischen Kontext basiert – damit wissenschaftliche Entscheidungen nicht nur schneller, sondern auch vertretbar und zuverlässig sind."

Die agentenbasierte KI von DataJoint ermöglicht die halbautonome Ausführung komplexer, mehrstufiger wissenschaftlicher Pipelines in den Bereichen Bildgebung, Elektrophysiologie, Genomik, Verhaltensdaten und mehr – innerhalb eines geregelten, reproduzierbaren Rahmens, der für regulierte und Forschungsumgebungen entwickelt wurde. Für Pharma- und Biotech-Unternehmen bedeutet dies eine schnellere Validierung von Hypothesen und KI-fähige Datensätze, die das Vertrauen der Aufsichtsbehörden stärken. Für akademische und medizinische Zentren bedeutet dies die Skalierung anspruchsvoller Forschung ohne Abstriche bei der Genauigkeit. Und das alles mit dem Ziel, Entdeckungen zu beschleunigen und Innovationen voranzutreiben.

Beispielsweise kann ein KI-Agent, der innerhalb von DataJoint arbeitet, experimentelle Eingaben validieren, nachgelagerte Verarbeitungsprozesse auslösen, Daten- und Strukturinkonsistenzen erkennen und die Reproduzierbarkeit von Berechnungen sicherstellen – und das alles unter Beibehaltung einer vollständigen, abfragbaren Aufzeichnung von Entscheidungen und Transformationen.

Die strukturierte wissenschaftliche Dateninfrastruktur von DataJoint wird bereits in führenden akademischen medizinischen Zentren und Forschungsumgebungen der Industrie eingesetzt und unterstützt reproduzierbare multimodale Pipelines in großem Maßstab.

Schaufenster der Industrie

DataJoint wird seine agentenbasierten KI-Fähigkeiten demonstrieren auf:

PMWC 2026 (Precision Medicine World Conference)

4. bis 6. März 2026 | San Jose, Kalifornien

Lab of the Future USA Kongress

2. und 3. März 2026 | Boston, Massachusetts

Diese Veranstaltungen bringen führende Persönlichkeiten aus den Bereichen Präzisionsmedizin, biopharmazeutische Forschung und Entwicklung sowie digitale Laborumgestaltung zusammen.

Informationen zu DataJoint

DataJoint Inc. ist ein Unternehmen für wissenschaftliche Dateninfrastruktur, das die strukturierte Grundlage bereitstellt, die für reproduzierbare, KI-fähige Forschung erforderlich ist. Durch die Durchsetzung expliziter Datenstrukturen, die Einbettung rechnergestützter Herkunftsdaten und die Orchestrierung multimodaler Pipelines ermöglicht DataJoint Forschungsorganisationen, wissenschaftliche Risiken zu reduzieren und gleichzeitig die Einführung vertrauenswürdiger KI zu beschleunigen.

DataJoint hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas, und unterstützt akademische medizinische Zentren und industrielle Forschungs- und Entwicklungsorganisationen, die nach einer dauerhaften, vertretbaren wissenschaftlichen KI suchen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.datajoint.com.

Medienkontakt:

Doug Welsh, CRO

DataJoint

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2783095/DataJoint_Logo_Logov1.jpg