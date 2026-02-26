DataJoint lance une couche de contrôle de l'IA agentique pour les flux de travail scientifiques, permettant une IA défendable et reproductible dans la R&D réglementée

L'entreprise sera présente au PMWC 2026 et au Lab of the Future USA

HOUSTON, 26 février 2026 /PRNewswire/ -- DataJoint annonce aujourd'hui le lancement de DataJoint Agentic AI, une couche d'exécution gouvernée pour les flux de travail scientifiques qui permet un fonctionnement semi-autonome de l'IA sur des données rigoureusement structurées et multi-provenance.

Alors que les acteurs pharmaceutiques et universitaires intensifient leurs investissements dans l'IA générative et agentique pour favoriser l'innovation, nombre d'entre eux sont confrontés à une contrainte essentielle : les systèmes d'IA formés à partir de données scientifiques fragmentées et insuffisamment décrites ne peuvent pas reproduire, auditer ou défendre leurs résultats de manière fiable. Dans les environnements de recherche réglementés, cette absence de contexte crée un risque scientifique et opérationnel majeur.

DataJoint s'attaque à ce défi à la source.

La plateforme collecte des données scientifiques multimodales dans des cadres interconnectés définis avec précision, en intégrant de riches métadonnées et une provenance informatique complète à l'origine de chaque résultat expérimental. En fondant les agents d'intelligence artificielle sur cette base riche en contexte, DataJoint permet l'exécution automatisée de flux de travail tout en préservant la reproductibilité, la traçabilité et la responsabilité des décisions.

« L'IA scientifique n'est fiable que si elle s'appuie sur une base de données fiable », déclare Jim Olson, CEO de DataJoint. « Nous avons créé DataJoint pour nous assurer que chaque information issue de l'IA s'appuie sur une provenance structurée et un contexte informatique, afin que les décisions scientifiques ne soient pas seulement plus rapides, mais qu'elles soient défendables et fiables. »

L'IA agentique de DataJoint permet l'exécution semi-autonome de pipelines scientifiques complexes et multi-étapes dans les domaines de l'imagerie, de l'électrophysiologie, de la génomique, des données comportementales, et plus encore - dans un cadre gouverné et reproductible, conçu pour les environnements réglementés et de recherche. Pour les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, cela se traduit par une validation plus rapide des hypothèses et des ensembles de données prêts pour l'IA qui renforcent la confiance réglementaire. Pour les centres universitaires et médicaux, cela se traduit par l'élaboration de recherches sophistiquées sans sacrifier la rigueur. Tout cela dans le but d'accélérer les découvertes et l'innovation.

Par exemple, un agent IA opérant au sein de DataJoint peut valider les entrées expérimentales, déclencher le traitement en aval, détecter les incohérences de données et de structures et assurer la reproductibilité des calculs, tout en conservant un enregistrement complet et interrogeable des décisions et des transformations.

L'infrastructure de données scientifiques structurées de DataJoint est déjà déployée dans des centres médicaux universitaires de premier plan et dans des environnements de recherche industrielle, supportant des pipelines multimodaux reproductibles.

Prochains événements

DataJoint présentera ses capacités d'IA agentique au :

PMWC 2026 (Precision Medicine World Conference)

4-6 mars 2026 | San Jose, Californie

Lab of the Future USA Congress

2–3 mars 2026 | Boston, Massachusetts

Ces événements réuniront des leaders de la médecine de précision, de la R&D biopharmaceutique et de la transformation numérique des laboratoires.

À propos de DataJoint

DataJoint Inc. est une société d'infrastructure de données scientifiques qui fournit la base structurée nécessaire à une recherche reproductible et prête pour l'IA. En imposant des structures de données explicites, en intégrant la provenance informatique et en orchestrant des pipelines multimodaux, DataJoint permet aux organismes de recherche de réduire les risques scientifiques tout en accélérant l'adoption d'une IA de confiance.

Basé à Houston, au Texas, DataJoint soutient les centres médicaux universitaires et les organisations de R&D industrielles qui recherchent une IA scientifique durable et défendable.

