Los datos del estudio PMB-CT01 BAFFR-CAR T de PeproMene Bio seleccionados para dos ponencias en la ASH 2025

- Los datos del estudio PMB-CT01 BAFFR-CAR T de PeproMene Bio fueron seleccionados para dos ponencias en la 67ª Reunión Anual de la ASH 2025

IRVINE, Calif., 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- PeproMene Bio, Inc., una compañía de biotecnología en fase clínica que desarrolla nuevas terapias para neoplasias malignas de células B recidivantes y refractarias (r/r), anunció que dos resúmenes de sus estudios de fase 1 en curso de PMB-CT01 (BAFFR-CAR T) han sido aceptados para presentaciones orales en la Reunión Anual de la Sociedad Americana de Hematología (ASH) de 2025.

Los resúmenes muestran el perfil emergente de seguridad y eficacia de PMB-CT01 en pacientes con leucemia linfoblástica aguda de células B (LLA-B) y linfoma no Hodgkin de células B (LNH-B) recidivante/refractario con tratamiento previo intensivo, incluidos aquellos que no respondieron a terapias previas dirigidas a CD19 o que presentaban enfermedad CD19 negativa. Los resultados provisionales de los estudios de fase 1 de escalamiento de dosis (NCT04690595, NCT05370430) respaldan a BAFF-R como una diana diferenciada diseñada para superar el escape antigénico de CD19, manteniendo una actividad duradera y una baja toxicidad.

r/r B-NHL

Seguridad:

PMB-CT01 demostró un perfil de tolerabilidad excepcionalmente favorable. No se observó síndrome de liberación de citocinas (SLC) de grado >1 ni síndrome de neurotoxicidad asociada a células efectoras inmunitarias (SCAI) de grado >1.

Eficacia:

Los primeros 7 pacientes lograron una Respuesta Completa (RC) entre 1 y 3 meses después de la infusión, incluidos aquellos tratados previamente con terapia CAR T CD19 y aquellos con enfermedad CD19 negativa.

Durabilidad:

Las remisiones se han mantenido durante más de 32 meses (media de 17 meses) al cierre de los datos.

r/r B-ALL

Eficacia:

Cuatro de los seis pacientes inscritos lograron una remisión completa (RC) con enfermedad residual mínima indetectable (ERM-).

Población de alto riesgo:

Tres de los cuatro pacientes que respondieron al tratamiento eran CD19 negativos al momento de su inclusión en el estudio. Los tres se sometieron con éxito a un trasplante alogénico de células hematopoyéticas (TCH) con intención curativa.

Seguridad:

No se observaron toxicidades limitantes de la dosis (TLD). Solo un paciente experimentó síndrome de liberación de citocinas (SLC) de grado 2, sin que se notificaran casos de SLC de grado 3.

"La actividad constante y duradera observada tanto en la leucemia linfoblástica aguda de células B (LLA-B) como en el linfoma no Hodgkin de células B (LNH-B), en particular en pacientes que han agotado las opciones de terapia con células T CAR-CD19 o que presentan enfermedad CD19 negativa, respalda firmemente a BAFF-R como una alternativa terapéutica altamente eficaz y segura", afirmó Hazel Cheng, Ph.D., directora de operaciones de PeproMene Bio. "Estos datos resaltan el potencial de PMB-CT01 para abordar necesidades críticas no cubiertas en la enfermedad recidivante de alto riesgo".

Presentaciones orales de ASH 2025

Título del abstract: BAFFR-CAR T cells demonstrate durable responses and manageable toxicities in r/r B-cell lymphomas…

Abstract: abs25-7079

Fecha/hora: 6 de diciembre, 2:45 PM

Ponente: Elizabeth Budde, M.D., Ph.D.

Título del abstract: BAFFR-CAR T cells show promising safety and anti-leukemia efficacy in r/r B-cell ALL patients…

Abstract: abs25-2035

Fecha/hora: 8 de diciembre, 11:00 AM

Ponente: Ibrahim Aldoss, M.D.

(Las fechas y horas son provisionales).

Acerca de PMB-CT01

PMB-CT01 es la primera terapia de células T CAR autólogas dirigidas a BAFF-R. BAFF-R se expresa casi exclusivamente en las células B y es esencial para su supervivencia, lo que reduce la probabilidad de escape por pérdida de antígeno. PMB-CT01 se está evaluando en ensayos de fase 1 para el tratamiento del linfoma no Hodgkin de células B recidivante/refractario (LNH-B r/r) y la leucemia linfoblástica aguda de células B recidivante/refractaria (LLA-B r/r).

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas sujetas a riesgos e incertidumbres, incluyendo riesgos relacionados con el desarrollo clínico, los resultados regulatorios, el potencial terapéutico y la comercialización. PeproMene Bio no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas, salvo que así lo exija la ley.

Contacto para medios/inversores:

Hazel Cheng, Ph.D.

PeproMene Bio, Inc.

[email protected]

