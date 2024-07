DAVID YURMAN ERNENNT SIEBEN PROFESSIONELLE BASKETBALLSPIELER ZU NEUEN MARKENBOTSCHAFTERN

NEW YORK, 9. Juli 2024 /PRNewswire/ -- David Yurman, Amerikas führende Luxusschmuckmarke, freut sich, seine Partnerschaft mit den Profi-Basketballspielern Kyle Kuzma, D'Angelo Russell, Jalen Green, Jaime Jaquez Jr., Kevin Love, Josh Hart und Seth Curry als ihre neuesten globalen Botschafter bekannt zu geben.

D'Angelo Russell for David Yurman Men’s Campaign, Summer 2024 Jalen Green for David Yurman Men’s Campaign, Summer 2024 Kyle Kuzma for David Yurman Men’s Campaign, Summer 2024

Auf der Grundlage dieser bedeutenden Ankündigung startet David Yurman eine dreiteilige Doku-Serie mit Kyle Kuzma, D'Angelo Russell und Jalen Green. Unter der Regie von Jeredon O'Conner in Zusammenarbeit mit der Agentur ICA und gefilmt von Matthew Hayes geht es in jeder Folge um den Weg des Spielers, darum, wie sein Stil eine Form des Selbstausdrucks auf und neben dem Spielfeld ist und was seine Leidenschaft für den Basketball antreibt.

Als erste langfristige Partnerschaft der Marke mit professionellen Basketballspielern ist diese Initiative ein natürlicher Fortschritt in David Yurmans kontinuierlichen Bemühungen, seine Position als führender Hersteller von Herrenschmuck zu stärken. Sowohl der Kurzfilm als auch die Bilder der Kampagne zeigen die sieben Athleten in den charakteristischen Herrenkollektionen von David Yurman: Chevron, Curb Chain und Spiritual Beads. Wie das Engagement der Spieler für ihr Handwerk, verkörpert jede dieser Kollektionen das Engagement der Marke für Kunst und Innovation.

„Wir sind begeistert, dieses Projekt mit unserem Publikum zu teilen und zu zeigen, wie verbunden wir als Menschen durch Kunst und Handwerk sind", sagte Evan Yurman. „Die unerschütterliche Leidenschaft und das Engagement, das diese Männer auf und neben dem Platz an den Tag legen, und die Art und Weise, wie sie dieses Selbstvertrauen auf ihren Stil und ihr tägliches Leben übertragen, ist inspirierend. Als ich 2004 die Kategorie David Yurman Men's ins Leben rief, wollte ich die Anziehungskraft der Marke auf eine jüngere, breitere Kundschaft ausweiten. Zwanzig Jahre später sehe ich, dass die Dynamik in der Männerschmuckbranche rasant zunimmt, so dass es keinen besseren Zeitpunkt als jetzt gibt, um mit diesen Athleten zusammenzuarbeiten."

„Wenn man sich die Marke David Yurman ansieht, fällt einem sofort der künstlerische Wert ein", sagt Kyle Kuzma in "Own the Spotlight". „Die handwerkliche Kunstfertigkeit bei der Herstellung solch zeitloser Stücke ist unübertroffen und sehr bewundernswert."

„David Yurman hat die prestigeträchtigsten und elegantesten Stücke", sagte D'Angelo Russell in "The Pursuit of Excellence". „Man kann sie mischen und vielseitig einsetzen. Sie legen so viel Wert auf Details und machen sie gleichzeitig tragbar."

„Ich denke, dass Schmuck eine sehr wichtige Möglichkeit ist, sich auszudrücken", sagt Jalen Green in "Mindset in Motion". „Mein Stil hat sich weiterentwickelt, er ist lauter und abenteuerlicher geworden, und die Stücke von David Yurman passen gut zu ihm. Mir gefallen die komplizierten und doch einfachen Designs, mit denen man nichts falsch machen kann."

Die Doku-Serie startet am 9. Juli auf DavidYurman.com und wird den ganzen Sommer und Herbst über in globalen sozialen Kanälen, @davidyurman und @davidyurmanmen, sowie in Werbekampagnen erscheinen. Die Dokuserie wird auf YouTube kostenlos zu sehen sein. Besuchen Sie DavidYurman.com für weitere Informationen.

INFORMATIONEN ZU DAVID YURMAN:

David Yurman ist ein berühmtes amerikanisches Schmuckunternehmen, das von David Yurman, einem Bildhauer, und seiner Frau Sybil, einer Malerin und Keramikerin, in New York gegründet wurde. Als die Künstlerinnen ihre Zusammenarbeit begannen, war ihr Ziel einfach, schön gestaltete Kleidungsstücke zu entwerfen. Heute entwirft David Yurman unter der Leitung seines Sohnes Evan zeitlose, zeitgenössische Kollektionen für Damen und Herren, die sich durch Inspiration, Innovation, vollendete Handwerkskunst und Cable - die künstlerische Signatur der Marke - auszeichnen. Die Kollektionen von David Yurman sind auf DavidYurman.com sowie in 51 Einzelhandelsgeschäften in den Vereinigten Staaten, Kanada, Hongkong und Frankreich und an über 300 Standorten weltweit über das exklusive autorisierte Einzelhandelsnetz für feinen Schmuck und Uhren erhältlich.

